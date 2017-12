/ El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela , Tareck El Aissammi, informó que el Ejecutivo Nacional otorgará 200 mil nuevas pensiones vía sistema Carnet de la Patria .A través de su en la red social twitter @TareckPSUV, El Aissami precisó que siguiendo una instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro se realizará dicho beneficio para los abuelos que aún no perciban su pensión de vejez.Reiteró que el proceso se realizará por medio de la aplicación veQR, ingresando en la ventana "Registros" y luego en "Navidades en Amor Mayor", se escanea el código QR del Carnet de la Patria de los adultos mayores que no cuentan con el beneficio, para que puedan ser ingresados al sistema.Gracias a las políticas sociales implementadas por la Revolución Bolivariana, en Venezuela la pensión está homologada al salario mínimo , esto permite que cada vez que se anuncia un incremento salarial, a los adultos mayores también les aumenta su pensión.De 387.000 en 1999 a más de 3,2 millones en la actualidad pasó el número de pensionados, lo que se traduce en un aumento de más de 600 % durante los últimos 18 años.Este amplio alcance de la población de la tercera edad del país no hubiese sido posible sin la creación en 2011, por iniciativa del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, de la Gran Misión En Amor Mayor , que universalizó el derecho a una pensión en Venezuela Desde entonces, no solamente obtienen su pensión quienes cotizaron en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sino también aquellos que son incluidos en el sistema de protección del Estado a través de este programa.La amplia política social que ofrece el proceso revolucionario en Venezuela , como es el caso de la protección a los adultos mayores, contrasta con las medidas aplicadas en otros países como Argentina , donde se aprobó esta semana la Ley de Reforma Provisional que aumenta la edad de jubilación a 70 años .En estas navidades victoriosas, cumpliendo la instrucción del Presidente @Nicolas Maduro , vamos a otorgar 200mil nuevas pensiones. En la aplicación veQR busquen la ventana "Registros" y luego "Navidades en Amor Mayor", lean el QR del Carnet de la Patria de nuestros adultos mayores pic.twitter.com/FlMNw4oOnX— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 21 de diciembre de 2017Agencias/La Radio del SurCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi