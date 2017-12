/ Una noche memorable vivieron los atletas carabobeños que alcanzaron el metal aurífero en la pasada edición número XVIII de los Juegos Bolivarianos que se disputaron en Santa Marta Colombia y fueron reconocidos por su destacada actuación por parte del presidente de la Fundación para el Desarrollo del Deporte ( Fundadeporte ), Richard Navarro, conjuntamente con la Gobernación Bolivariana de Carabobo, liderada por Rafael Lacava.Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Las instalaciones de la Villa Olímpica de Naguanagua , fue el escenario propicio para recibir a los atletas que recibieron el emblemático galardón por haber vestido el uniforme Tricolor en eventos foráneos, quienes además disfrutaron de una noche amena que estuvo matizada por la música de artistas como Proyecto X, San Millán y una cena navideña.Las primeras palabras fueron por parte del sensei Richard Navarro, quien felicitó de ante mano a todos los atletas por su valiosa participación en cada uno de los campeonatos tanto nacionales, como internacionales, donde dejaron el nombre de Carabobo y de Venezuela en alto."Felicito a todos los atletas que con esfuerzo y amor dejan el nombre de Carabobo en lo más alto del podio en cada competencia, pero en especial a los campeones que dieron el todo por el todo para colgarse la medalla de oro en los finalizados Juegos Bolivarianos que de desarrollaron en Colombia y a los karatecas que subieron a la cima del podio en la Copa Internacional de Karate Do, demostrando una vez más que en el estado Carabobo hay mucho potencial", expresó.Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Durante la actividad, la máxima autoridad del deporte en la entidad, estuvo acompañado por el Viceministro de Masificación Deportiva del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pablo Yustiz, la Vicerrectora de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES, Alana Zuloaga e invitados especiales.Asimismo, Navarro se comprometió en seguir apoyando el deporte en la localidad desde sus bases hasta el alto rendimiento con apoyo del gobernador Rafael Lacava, ya que estos atletas serán los encargados de regalarle alegrías deportivas al pueblo venezolano en los venideros años, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos Tokio 2020."Contamos con un gobernador deportista, Rafael Lacava es amante a todos los deportes y su principal objetivo es impulsarlo en todas sus categorías, ya que Carabobo cuenta con mucho potencial para estar siempre en la cima del podio, aportando talento a las selecciones nacionales que en un futuro no muy lejano estarán colgándose una medalla olímpica para el país", sentenció.Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Atletas galardonadosEntre los galardonados estuvieron, Wuileixis Rivas, quien ganó oro en la disciplina de Lucha estilo Greco Romano, división 66 kilogramos; Nathaly Griman también aportó dorada en el estilo Libre, división 63 kilos y el judoka Noel Peña en los 81 kilogramos. Por su parte, Cristian Sarco subió a lo más alto del podio en suelo colombiano tras liderar la categoría 54 kilos estilo Libre, mientras que José Díaz hizo también fue reconocido tras hacer lo propio en la categoría de los 97 kg estilo Libre.Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Otros que fueron reconocidos por el presidente, al lucirse en la cita deportiva que reunió a los países Bolivarianos, fueron el campeón panamericano de Toronto 2015, Yeison Arias, quien se alzó con par de doradas y una medalla de plata tras levantar 357 kilos en el Total Olímpico. En el estilo Arranque, el carabobeño alzó 157 kilos para colgarse la medalla de plata. Arias no dejó oportunidad alguna y levantó 200 kilos para llevarse el oro en esta modalidad y en el Total Olímpico.La regional Génesis Romero también obtuvo presea dorada en la disciplina de Atletismo, en la prueba de los 100 metros con vallas, tras detener el crono con un tiempo de 13.19., mientras que Aurimer Campos de Karate-Do, comandó el Kumite individual hasta 50 kilogramos y también tuvo su distintivo en la ceremonia efectuada en la Villa Olímpica de Naguanagua.Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Otros que se colgaron la dorada fueron, Yaniuska Espinoza en Levantamiento de Pesas, Rolando Hernández en Voleibol de Playa, Angie González en Ciclismo de Pista, Prueba Omnium y Scratch, Joel González en K 500 metros masculino de Canotaje, el nadador Robinson Molina en 4×100 combinado masculino y Luisarys Toledo en Heptatlón. Mientras que por la Esgrima, fueron reconocidas los medallistas de oro José Lugo al destacar en la modalidad de Espada por equipo y Jesús Carvajal en Sable por equipo.Con información de Prensa Gobernación de CaraboboSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi