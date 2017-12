/ Colas en cada módulo de salud supera las 300 personas todos los días.Más de 10 horas deben esperar los pacientes con paludismo para que les entreguen el tratamiento en los centros de salud.De acuerdo a lo indicado por los ciudadanos, se van al Ambulatorio de Vista Al Sol y de Las Manoas, pasadas las 12:00 de la noche para poder recibir el medicamento en la mañana.Niños, mujer es y hombres, entre ellos adultos mayores, viven una "angustiante" situación a diario, pues aseguraron que la atención es muy deficiente.Las colas en cada módulo generalmente superan las 300 personas, quienes bajo sol y lluvia, aunado a sus dolencias, deben enfrentar esta osadía varias veces a la semana.El tratamiento no es entregado en su totalidad un mismo día.Comentaron que son 14 días en que deben tomar el medicamento.Muchos se quejan de que los servidores públicos llegan pasadas las 11:00 de la mañana a entregar las pastillas, cuando ellos los esperan desde tempranas horas.AbusoTildaron como "abuso" las medidas aplicadas para los necesitados, ya que consideran que debe ser un servicio rápido, óptimo y cordial.Algunos pacientes coincidieron en que el tratamiento era puesto a la venta para apresurar el proceso.El costo varía entre los Bs. 300 y Bs. 500, según denuncias.Llaman a las autoridades sanitarias a supervisar esta situación.Tomás González explicó que llegó al centro asistencial a la 1:00 de la madrugada para poder estar entre los primeros.Aseguró que a veces el medicamento no alcanza para todos los pacientes y muchos se deben regresar sin él a sus casas.SupervisiónGonzález hizo un llamado a las autoridades competentes para que supervisen la entrega de medicinas, en virtud de que ha podido ver cómo comercializan con ellas.Por su parte, Luz María Rojas dijo que para conseguirle el tratamiento a su hija de 17 años, tuvo que ir por más de tres días ya que no había disponible.Comentó que en los centros de salud "nunca hay nada, ni tratamientos, ni material para los exámenes médicos".Explicó que en los ambulatorios los exámenes son gratuitos al igual que los remedios, pero en una clínica el diagnóstico médico tiene un costo cercano a los Bs. 35 mil, al cual consideró como una "exageración".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi