El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y del Parlamento del Mercosur (Parlasur), José Gregorio Correa, pidió al Gobierno Nacional la reapertura de los consulados que han sido cerrados en el exterior para atender la situación jurídica de los venezolanos que emigraron."Los venezolanos en el exterior no tienen atención consular (…) Un venezolano que cumpla 9 años de edad en el exterior no puede sacarse su cédula", manifestó.(Lea también: ANC declaró persona no grata a diplomáticos de Canadá y Brasil )Asimismo, aseguró que "lo que ha hecho el gobierno es desatender a los venezolanos en el exterior, piensa que quien piensa distinto es su enemigo " y reiteró que "l os venezolanos tienen derecho a su atención consular en cualquier parte del mundo donde haya representación diplomática de Venezuela "."Apostilla de documentos en Venezuela se ha vuelto un viacrucis ", apuntó. Con respecto al estatus de Venezuela en el Mercosur, Correa señaló que "Presidencia del Parlasur en manos de Paraguay es una oportunidad para que Venezuela se ponga al día con las obligaciones ".Ofreció su balance del 2018 y aseveró que "es negativo", pues aseguró que pocos países respaldan la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro