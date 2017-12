/ El valor del bitcoin se desplomó este viernes completando una difícil semana para la criptomoneda, la que perdió casi un tercio de su valor después de haber alcanzado una cotización récord de casi $20.000.Según el sitio de intercambio Coindesk, a lo largo del día la divisa virtual llegó a cotizarse en menos de $11.000, antes de experimentar una ligera recuperación que la colocó un poco por arriba de los $13.000.En medio de estas fluctuaciones, tres casas de cambio que trabajan con la moneda suspendieron algunas transacciones.La avalancha de intercambios provocada por el desplome de esta semana terminó paralizando a una de las mayores bolsas cambiarias de bitcoins, Coinbase, que suspendió dos veces las operaciones de compra y venta de la criptomoneda por problemas técnicos.Y otras dos bolsas en EE UU, CME y CBOE, también suspendieron temporalmente las transacciones sobre algunos contratos a futuro, los que permiten a los inversionistas apostar al precio esperado del bitcoin en momentos determinados.Las bolsas tiene frenos automáticos que se activan cuando un activo o un bien se ha movido en cierta cantidad, como ocurrió en este caso.“La ley de la gravedad”Los últimos 12 meses han sido extraordinariamente buenos para el bitcoin, que a inicios de año se cotizaba en $1.000.Y hasta esta semana el valor de la criptomoneda prácticamente no había dejado de dispararse, más que duplicando su valor durante el mes de noviembre atrayendo el interés de cada vez más inversionistas.Desde el domingo, sin embargo, el bitcoin ha estado perdiendo valor, con su cotización regresando a los niveles observados a inicios de diciembre.Y según algunos analistas, los inversionistas deben prepararse para cambios así de rápidos, pues este tipo de fluctuaciones han caracterizado a este activo desde sus inicios.“Así es exactamente como se comercializa este activo y así lo ha hecho desde el principio”, le dijo a la BBC Nick Colas, cofundador de DataTrek Research, con sede en Nueva York. “Tiene mucha volatilidad y la seguirá teniendo en el futuro”.Como destaca Jasper Lawler, director de investigación de London Capital Group, esa es una realidad que podría terminar ahuyentando a los inversionistas más novatos.“En las últimas 24 horas los inversionistas en bitcoins simplemente descubrieron ley de la gravedad”, le dijo Lawler al diario inglés The Guardian.“Los viejos tenedores seguramente están acostumbrados a esta volatilidad, pero la misma podría terminar espantando a los nuevos criptoinvesrionistas”, advirtió el analista.“Corrección” anticipadaEfectivamente, según Charles Hayer, fundador y presidente del sitio especializado Cryptocompare, el mercado del bitcoin sigue operando emocionalmente.“A una subida brutal, empujada por la manada, le sigue una caída provocada por cambios en el sentimiento emocional. Y muchos inversionistas estaban esperando esta corrección”, explicó Hayer.De hecho, según el analista, este cambio muy probablemente estuvo vinculado a la decisión de algunos inversionistas de no arriesgar las ganancias espectaculares obtenidas a lo largo del año.“La subida exponencial del precio que habíamos estado viendo necesitaba de nuevos inversionistas para sostenerse. En una burbuja financiera es lo que se conoce como ‘la teoría del más tonto’: puedes comprar caro siempre que haya un tonto dispuesto a comprar a un pecio todavía más alto”, es una posible razón identificada por Lawler.Y según Nick Colas, un corredor de bitcoins, preocupaciones sobre la infraestructura que sostiene a las criptomonedas también son una posible causa.En las últimas semanas, los mercados se han visto sacudidos por hackeos y acusaciones de abuso de información privilegiada.Y los reguladores también han sido más vocales son sus advertencias sobre el origen y riesgo de este tipo de activos virtuales.Uno de los comentarios más duros llegó de Dinamarca, donde el presidente del Banco Central los definió como una “apuesta letal”.A inicios de mes, uno de los principales reguladores financieros británicos advirtió que la gente que invertía en bitcoins debía estar lista “para perder todo su dinero”.Andrew Bailey, el directo de la Autoridad para las Conductas Financieras, le dijo a la BBC que ni los bancos centrales ni los gobiernos estaban detrás de la “moneda”, por lo que no era una inversión segura.Pero, a pesar de los riesgos que representa para algunos individuos, las autoridades estadounidenses han dicho que no la consideran una parte lo suficientemente grande de los mercados financieros como para representar una amenaza para la economía.Con información de BBC MundoSuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi