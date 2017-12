/ La Navidad es una época en la que se reciben visitas tanto del grupo familiar como de amigos. Por eso hay que estar preparados para elaborar los más exquisitos platos que conquistarán el paladar de sus invitados. Los especialistas gastronómicos José Gregorio Leal y Mónica Méndez dan sus recomendaciones:1) Para que no trabajen tanto el día de la cena, si es posible, vista la mesa la noche anterior. Saquen y limpien copas, platos, cubiertos y bandejas necesarias para servir el menú seleccionado. De esta forma si se dan cuenta que les falta algo, tengan tiempo de ir a comprarlo o resolver lo que se necesite.2) Adelanten todas las preparaciones que sean posibles. Ya sea picar, descongelar o comprar los ingredientes necesarios. También pueden preparar las salsas, marinadas o algunos postres.3) Un buen detalle es tener un pequeño regalito sencillo para cada invitado, el cual pueden colocar con el nombre sobre cada plato. Es una sorpresa agradable y les sirve para la asignación de puestos en la mesa.4) Planifiquen con cuidado los tiempos de cocción, ésto es muy importante para que toda la comida esté a la temperatura y cocción adecuada.5) La clave es que compartan y disfruten con sus invitados y no estén trabajando más de lo necesario en estas noches tan especiales.6) Si pueden reciban a sus invitados con un aperitivo, una copa de espumante, es ideal para dar inicio a la celebración.7) Si hay niños entre los invitados, prepare un área para que ellos jueguen, vean televisión y estén entretenidos sin peligro.8) Prepara una mesa sencilla, pero con gusto y originalidad.9) No te olvides de las ensaladas, pues son el complemento ideal del plato fuerte. Les ayudarán a sentirse satisfechos para no comer de más.10) Elabora tus postres con ingredientes realmente nutritivos: frutas y queso.Fuente: Panorama / EMRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi