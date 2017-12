/ El 23 de diciembre de 2014, Karen Dayana Lambraño Mulleth salió de su casa a la tienda y no regresó. Por lo menos esta es la versión que su madre habría entregado a las autoridades, antes que fuese encarcelada por su supuesta participación en esta desaparición que hoy cumple tres años.Las investigaciones de la Sijín arrojaron sus primeros resultados en marzo del 2015, y Mompox volvió a conmocionarse con las revelaciones de las autoridades al sindicar a Sandra Mulleth Mendoza y Glenis Carias, madre y tía de Karen, como presuntas responsables. Hoy por hoy, el par de mujer es continúan detenidas.Las mujer es fueron traídas a Cartagena y un juez de Garantías las aseguró por el delito de desaparición forzada agravada. A la madre la enviaron a la cárcel para mujer es de San Diego, mientras que la tía le dieron prisión domiciliaria, que cumple en Mompox.Karen era la mayor de tres hermanos y sus padres están separados. Vivía en Mompox con su mamá y el compañero sentimental de esta. Las indagaciones dejan ver que el 23 de diciembre de 2014, su madre la mandó a hacer una recarga con su hermano menor.La niña hizo la recarga en un negocio donde vendían minutos, y cuando regresaba a casa con su hermano desapareció. Un hombre al que llamaban ‘el Indio’ se la habría llevado, indicó su hermano menor a las autoridades.Algunos especulan que la supuesta venta se habría pactado por $12 millones. Aunque hay quienes temen que la pequeña haya sido asesinada, se tienen indicios de que no es así. "Si la niña estuviera muerta, a la mamá o la tía se les viera preocupadas porque seguramente tendrían cargo de conciencia. Pero no, ellas siempre han estado serenas, muy calmadas", explicó un investigador de la policía.Por el momento se desconoce el paradero de Karen Dayana, quien tenía 7 años cuando desapareció. Su padre espera que las autoridades logren dar con su ubicación y logren regresarla a casa. En esta Navidad, la "niña perdida de Mompox" tampoco estará con su familia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi