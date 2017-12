/ A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) divulgou nota neste sábado (23) informando que as imagens do suspeito de assassinar o ambulante Odair dos Santos, em Copacabana, captadas pelo Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, já foram enviadas à 12ª DP (Copacabana).A Seop informou ainda que não divulgará as imagens para não atrapalhar as investigações policiais.A secretaria está auxiliando a Polícia Civil na investigação do assassinato, que aconteceu nesta manhã.Ambulante foi morto em Copacabana Uma das equipes do Rio+Seguro chegou ao local do crime logo após o ocorrido, e aguardou junto à vítima baleada o socorro médico que estava a caminho. A equipe ajudou ainda na condução da vítima até a ambulância, abrindo passagem.De acordo com informações da Polícia Militar, dois suspeitos discutiam com o ambulante por conta do ponto de venda de cangas.Um dos homens sacou a arma e atirou quatro vezes contra a vítima. Policiais do 19º BPM (Copacabana) realizavam buscas para prender os suspeitos. Na fuga, um deles deixou cair uma mochila com documentos e chave de um carro.O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado para investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DH).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi