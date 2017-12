/ El precio del petróleo ha alcanzado cifras que en diciembre pasado no se pronosticaban para el corto plazo, y con la subida sobre US$60 del Brent ya hay analistas que esperan una segunda alza anual. Las proyecciones tienen un promedio de US$60 para 2018: los más optimistas llegan a US$62 y los menos, como Citigroup, a US$54.Un momento oportuno en Colombia, cuando la industria cumple 100 años en el territorio, con el inicio de la explotación de Infantas Dos en Barrancabermeja con la producción de 2.000 barriles diarios. Este 2018, podría convertirse así en un segundo aire, después de años difíciles en los que las inversiones alcanzaron a caer a US$2.040 millones, desde un máximo de US$8.390 en 2014. Los cálculos de la Asociación Colombiana del Petróleo en su Estudio de Tendencias de Inversión, señalan que las petroleras pueden completar inversiones en exploración y producción el próximo año por US$4.900 millones; esto si los precios se mantienen sobre los US$50; e incluyen el capital en proyectos aplazados de 2017, US$120 millones para gas natural; US$3.610 millones para recobro primario, y una exploración enfocada en tierra firme.En términos de nuevos yacimientos, hay cierta expectativa por grandes descubrimientos en zonas anteriormente exploradas. En este nuevo siglo, la perforación en Colombia según la ACP seguirá concentrada en las mismas cuencas de los años anteriores, con leves cambios como la perforación de una tercera parte del total de los pozos de los Llanos, mientras que anteriormente esta cuenca concentraba dos terceras partes; "aumentará la actividad en Putumayo, donde se tiene expectativa de descubrimientos más grandes de lo que se ha venido registrando últimamente", y se volverá el foco al Magdalena. En este caso, específicamente, al Valle Inferior del Magdalena (VIM), "donde se tiene expectativa de encontrar gas", señala en informe.LOS CONTRASTES Francisco José Lloreda Presidente ejecutivo de la aACP "Todas las empresas mencionaron preocupación sobre las consultas populares".Con los precios actuales, sobre los US$60, también es probable que se dé la inversión en proyectos más costosos, incluyendo algunos no ejecutados este año por recortes en el presupuesto, como es el caso de los crudos pesados y algunas tecnologías para aumento de recobro que requieren pruebas piloto Ahora, los ojos para que se cumplan estas promesas están puestos en los compromisos de la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y en los productores de Estados Unidos. Esto, porque el último compromiso serio del cartel fue el que llevó a que por ejemplo Goldman Sachs Group Inc., elevara su pronóstico para el crudo de referencia Brent casi 7% a US$62 por barril. El otro lado, es el que ve Citigroup Inc., que advierte un riesgo de que la actual dinámica alcista de oferta y demanda se quede sin impulso, y que un aumento de la producción de petróleo shale en Estados Unidos pueda asustar al mercado.Las probabilidades para una baja muy pronunciada igual son menores y con los precios de los más pesimistas (US$54), igual en Colombia la ACP proyecta inversiones de mínimo US$4.500; lo que representaría un crecimiento de 30%, que llevaría a una producción estable de 860.000 barriles día promedio; por encima de las metas del Gobierno."Las cifras proyectadas de inversión son una noticia positiva, en especial después de dos años consecutivos de desaceleración en la inversión en el sector de hidrocarburos. Sin embargo, no podemos cantar victoria ni descuidar el entorno operacional para la industria, del cual dependerá buena parte de la ejecución presupuestal del próximo año", concluyó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.El directivo también señaló que más allá de los precios, factor que las petroleras han aprendido a manejar desde la baja a cerca de US$30 por barril con grandes eficiencias, lo importante para más de 50% de las empresas en la definición de los planes operativos es el potencial geológico, los aspectos fiscales y contractuales, y los asuntos sociales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi