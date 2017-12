/ 100x100 Fan Isco Alarcón ha sido uno de los grandes protagonistas del Clásico . Y eso que no ha jugado ni un minuto. El mediapunta malagueño ha sido suplente ante el FC Barcelona , en una decisión de Zidane muy sorprendente.Defensa Central El malagueño ha calentado durante el segundo tiempo, y cuando entró Nacho , la Cadena SER aseguró que el malagueño se negó a calentar y volvió al banquillo.Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios https://t.co/CFnYgNZcbM— ISCO ALARCON (@isco_alarcon) December 23, 2017El propio Isco ha respondido a esa información en twitter con una durísima respuesta: "Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios".Fuente: Mundo DeportivoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi