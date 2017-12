/ La fiscala Carla Roja ordenó la liberación de las tres mujer es detenidas ayer en Fernando de la Mora, por presuntamente falsificar billetes de 100.000 guaraníes.Las detenidas fueron identificadas como María Mirtha Vera y Aragón (66), Gladys Rossana Salas Fernández (34) y Lizza Celeste Salas Fernández (33). La primera posee antecedente por estafa y la última cuenta con antecedente por circulación de moneda no auténtica.El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada entre las calles Acá Yuasa casi Teniente Ettiene de la zona norte de la ciudad anteriormente mencionada. Del sitio los intervinientes incautaron una impresora de alta resolución, equipo informático, soporte papel utilizados para la producción de papel moneda no auténtica y una cantidad importante de billetes falsos.Según informó la 780 AM, inicialmente la fiscal ordenó la detención de las tres mujer es y que sean llevadas hasta el Departamento de Investigación de Delitos con las evidencias pero en horas de la tarde resolvió ponerlas en libertad.Fiscal ordenó la liberación de las detenidas. Foto: @780HCaceres Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi