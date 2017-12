/ Estão abertas as inscrições para a Oficina de Carnaval 2018 da Escola Portátil de Música, na Casa do Choro. O curso é para quem já tem noções de música, mas andam meio enferrujados, e aqueles que precisam aprimorar os conhecimentos técnicos e/ou os que querem uma experiência de prática de conjunto.Professores de flauta, trompete, trombone, clarinete, saxofone, tuba, violão, cavaquinho, percussão e canto serão responsáveis por aulas específicas de cada instrumento que culminam num grande bailão, com todos reunidos, aprendendo e se divertindo.Para Pedro Aragão, coordenador de repertório, este é momento ápice do curso, que teve sua primeira edição em 2017. "A Oficina de Carnaval é fundamental porque, na vida de músicos, sempre tocamos em conjunto. Esta prática é importante. E é uma farra, uma alegria, com repertório animado e recheado de clássicos."Ao final da Oficina, alunos se apresentarão no auditório Radamés Gnatalli, na Casa do Choro Ao final da Oficina, os alunos se apresentarão no auditório Radamés Gnatalli, na Casa do Choro. Serão oito encontros (de 12 de janeiro a 5 de fevereiro), com marchinha, marcha-rancho, frevo, maxixe e samba.Mais informações e inscrição estão disponíveis em www.escolaportatil.com.br. As inscrições vão até o dia 11 de janeiro. A Casa do Choro fica na Rua da Carioca, número 38, no Centro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi