/ ÚN.- El Gobierno brasileño afirmó este sábado que de confirmarse la decisión de declarar como persona no grata a su embajador en Venezuela , Ruy Pereira, aplicará "las medidas de reciprocidad correspondientes" y criticó el "carácter autoritario" del Gobierno de Nicolás Maduro "En caso de confirmarse, esa decisión demuestra, una vez más, el carácter autoritario de la Administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo", señaló la Cancillería brasileña en un comunicado.Este sábado, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) declaró como personas no gratas al encargado de negocios de Canadá y al embajador de Brasil en Venezuela La presidenta del órgano plenipotenciario, Delcy Rodríguez , precisó que en el caso del funcionario canadiense, la medida obedece a "su permanente, insistente y grosera intromisión en los asuntos internos de Venezuela ".Indicó que a pesar de que la Cancillería venezolana ha hecho llamados de atención para que se respete la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, "persistentemente hacen declaraciones para pretender dar órdenes a Venezuela ".