/ La situación del asesor de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, fue reseñada por Provea; y es que a través de un análisis detallado sobre su caso, concluyeron que el opositor es una víctima del accionar de la justicia militar contra los civiles que se ha impuesto a propósito de las protestas contra Nicolás Maduro . Dentro de los elementos – que refieren- han incidido en si situación legal mencionaron: irregularidades en investigación, negativa del derecho a juez natural y negativa a acceso a sus familiares.A continuación texto completo de Provea: Roberto Picón, Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Mesa de la Unidad (MUD) fue detenido arbitrariamente el 22 de junio de 2017, por una comisión de 18 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según informan a Provea fuentes confiables. Desde entonces no solo ha habido violación a su libertad personal sino también al debido proceso . Se califica su detención como arbitraria porque no hubo ni orden judicial ni delito flagrante , que son las únicas dos razones que establece la ley por las cuales se puede privar a alguien de su libertad. Por esta razón, a Picón se le violó su derecho a la libertad personal. Cuatro días después de la detención fue celebrada la audiencia de presentación ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas, a cargo del Juez Militar Capitán Mickel Amézquita.Todo ello constituye una violación al debido proceso en tanto que nuestras leyes establecen un margen de 48 horas, dos días, para que el detenido sea presentado. Además se violó el derecho al juez natural al ser presentado ante tribunales militares . Cabe señalar que durante esos cuatro días no se supo oficialmente sobre los cargos ni sobre el lugar de reclusión de Picón. A Roberto Picón lo imputaron por: traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (artículos 464, 476 y 570, del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela ). Se decretó como medida cautelar la privación de su libertad y se fijó como lugar de reclusión la sede del Sebin ubicada en El Helicoide Resumen de hechos subsiguientesElementos de convicción pobres : La Fiscalía Militar a cargo de la teniente de fragata Yusnagry Dahilis Pérez sólo ofreció como elementos de convicción: a) Cuatro teléfonos móvil celular, cuyo contenido y propiedad no fue acreditado, b) un laptop cuyo contenido y propiedad no fue acreditado, c) un pisapapel que emula una granada fragmentaria y d) un documento de fecha 2003 con referencias a la Carta Democrática Interamericana cuya autoría o destinatario no fue acreditado. Negación del derecho al juez natural : El juez de la causa, rechazó la petición de la defensa de que se declinara competencia a favor de los tribunales ordinarios y por ello el proceso seguirá instruyéndose ante la jurisdicción militar, lo cual es ilegal. Negado acceso a la familia : Los abogados tuvieron acceso a Picón durante la audiencia de presentación, pero no se le dio acceso a la familia. Roberto Picón sigue detenido y privado de su derecho al debido proceso, a la defensa y con ello a la libertad persona l. El domingo 2 de julio se niega la visita a su esposa e hijos, el lunes 3 de julio se niega la visita de su abogado, el doctor José Domingo Campos; los días miércoles 5, jueves 6, sábado 8, domingo 9, lunes 10 y jueves 13 se niegan las visitas tanto a su familia como a sus abogados Jesús Loreto y José Domingo Campos, del escritorio jurídico Echeverría & Asociados. Sus abogados defensores siguen sin tener acceso al expediente a pesar de que han introducido escritos, ante la Fiscalía Militar 2da del Ministerio Público y ante la Fiscalía Superior Militar para solicitarlo. El 11 de julio introdujeron un documento ante la Fiscalía Militar 2da del Ministerio Público para denunciar la incomunicación a la que tienen sometido a su cliente con respecto a sus abogados y para de nuevo solicitar acceso al expediente . El día lunes 17 de julio una vez más se negó la visita a los abogados.Perfil de Roberto PicónNació en Caracas, 8 de agosto de 1962. Roberto Picón es un venezolano, ingeniero de sistemas, de 54 años de edad. Desde 2011 colabora con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), enfocándose en las áreas de organización y sistemas de votación. En febrero 2017 fue designado por los partidos políticos de la MUD como su Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico, una de las tres secretarías creadas en su reciente reestructuración, junto el Equipo de Apoyo Político y el Equipo de Apoyo Social. Nunca ha militado en partido político alguno, ni ha trabajado en la administración pública. Sus aportes en estas áreas comienzan en la Asociación Civil Ojo Electoral, entre 2005 y 2010, instancia liderada por el sacerdote jesuita y actual rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre José Virtuoso. Anteriormente, entre 2004-2007, había sido presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio, la cual reúne ocho mil miembros. Roberto estudió colegio San Ignacio de Loyola en Caracas, participando en el Centro Excursionista Loyola y editando la revista EDASI. Se gradúa en 1980 como el mejor estudiante de su promoción. En 1981 obtiene una beca de mérito en la Universidad Metropolitana, para estudiar Ingeniería de Sistemas. En 1984 califica en el programa de pasantías entre su universidad y la Universidad de Cornell. En el año 1986 se gradúa con el mejor promedio de su promoción. Como ingeniero, desarrolla su experticia en el campo privado en actividades relacionadas a la estructuración de sistemas operativos y de información, utilizando la tecnología para el fortalecimiento organizacional de los clientes de una empresa que funda en 1987 conjuntamente con tres compañeros de estudios universitarios. Casado desde 1987 con Elizabeth Ball, médico dermatólogo del Hospital Universitario de Caracas y del Centro Médico de Caracas y profesora agregado en la Escuela de Medicina Luis Razetti, de la Universidad Central de Venezuela . 