/ Entre las caracterizaciones están primeros actores como Chevy Chase, Molly Ringwald, Mayim Bialik, Gladys Knight y Dolly PartonDESEANDO Y ESPERANDO (WISHIN' AND HOPIN')Basado en la novela de Wally Lamb, llega un nuevo clásico de Navidad protagonizado por Molly Ringwald y con Chevy Chase como narrador. El padre de Felix Funicello (Wyatt Ralff) tiene una cafetería, pero la estrella de la familia es su prima, Annette (Krysta Rodriguez). Se acerca el desfile de Navidad y todo cambia con la llegada de una maestra sustituta (Ringwald) y una estudiante rusa. Protagonistas: Meat Loaf, Annabella Sciorra, Cheri Oteri, Conchata Ferrell y Camila Banus. Director: Colin Theys.EL REGALO DE NAVIDAD (THE CHRISTMAS GIFT)Megan quiere encontrar a la persona que cambió su vida a los 10 años, cuando recibió un regalo anónimo de la gran fiesta decembrina. Protagonistas: Michelle Trachtenberg, Sterling Sulieman, Rick Fox. Director: Fred Olen Ray.TEMPORADA DE AMOR (SEASONS OF LOVE)La relación de Kyla (LeToya Luckett) y Amir (Cleo Anthony) se pone a prueba con la repentina muerte del padre de Amir (Richard Portnow) y la reaparición del exnovio de Kyla, Miles (Rob Riley). La pareja lucha por descubrir qué es lo que realmente importa en esta historia de vida, amor y familia. Protagonistas: Taraji P. Henson, Gladys Knight y Cliff "Method Man" Smith. Director: Princess Filmz.UN CUENTO DE NAVIDAD COUNTRY (A COUNTRY CHRISTMAS STORY)El ícono musical Dolly Parton y el productor y cantante Brian McKnight protagonizan esta película sobre una joven de los Apalaches que desafía a su madre para convertirse en estrella de la música country. En una competencia musical organizada por Dolly Parton en Dollywood, se reencuentra con su padre (McKnight) y descubre el legado de los afroamericanos a la música country. Protagonistas: Dolly Parton, Brian McKnight, Desiree Ross, Megyn Price y Mary Kay Place. Director: Eric Bross.NAVIDAD EN LA ESFERA DE NIEVE (A SNOW GLOBE CHRISTMAS)Una escéptica ejecutiva de TV enojada destroza un globo de nieve que le golpea la cabeza y le hace perder el sentido. Al despertar, se encuentra en una ciudad cubierta nevada. Con la ayuda de su nueva familia y de su ángel de la guarda comienza a aceptar que esta vida de ensueño puede ser real. Protagonistas: Alicia Witt, Donald Faison, Christina Milian, Trevor Donavan, Art LaFleur, Steve Tom y Francia Raisa. Director: Jodi Binstock.EL VUELO ANTES DE NAVIDAD (THE FLIGHT BEFORE CHRISTMAS)Michael va camino a pedirle matrimonio a su novia, pero en el vuelo conoce a Stephanie, quien vuelve a casa tras romper son su novio. Protagonistas: Mayim Bialik, Ryan McPartlin, Reginald Vel Johnson. Director: Peter SullivanLA ESTAFA DE SANTA (THE SANTA CON)Nick DeMarco (Barry Watson) odia tener que trabajar como Papá Noel. Cuando le promete a Billy (Tucker Meeks) que sus padres volverán a estar juntos en Navidad, su hermana Rosemary (Melissa Joan Hart) no puede creer que haga falsas promesas. Con la ayuda de una pastora (Wendy Williams), Nick decide cumplir su promesa. Pero, ¿qué ocurrirá cuando hable con Carol (Melissa Sagemiller), la madre del niño? Protagonistas: Jaleel White, Scott Grimes y John Ratzenberger. Director: Melissa Joan Hart.