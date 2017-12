/ En las afueras del edificio La Salina, hicieron un llamado a la directiva de Pdvsa. | Foto: Cortesía Mileidys PiñaCabimas.- Representantes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Ajip, tomaron las instalaciones de Petróleos de Venezuela en el municipio Cabimas de la Costa Oriental del Lago, durante 48 horas, para exigir el pago de acuerdos establecidos con la gerencia de la estatal petrolera.Antonio Rodríguez, representante de Ajip, denunció que el 22 de noviembre, en conjunto con el presidente de Pdvsa, en ese momento Nelson Martínez, realizaron un cronograma de pago y hasta ahora no ha sido cumplido . Les adeudan más de 6.000.000 de bolívares , los cuales se los cancelaría en tres cuotas y continúan esperando.Lea también Persiste falla en suministro de gasolina en el ZuliaDespués de varios llamados de atención, nuevamente un grupo de jubilados, viudas y sobrevivientes, en sus deseos firmes de reclamar lo que les corresponde, salió a la calle y tomó las instalaciones petroleras del edificio La Salina y Talleres Centrales en el municipio Cabimas.Por ello, los trabajadores activos de la institución no lograron prestar sus servicios, ya que los protestantes se apostaron en las puertas de acceso a las instalaciones hasta tanto no recibir una respuesta contundente.Orlando Araujo, uno de los protestantes, manifestó que Pdvsa debe reoconcoer la deuda contraída con 26 mil 475 jubilados de la industria petrolera que siguen a la espera de los resultados oficiales del Fondo de Pensiones del 2016, el excedente pendiente, el incremento de 150 mil bolívares para la pensión que fue lo acordado en la mesa de discusión con el antiguo presidente de Pdvsa Nelson Martínez y la vicepresidenta Maribel Parra. Reiteraron su llamado a la nueva directiva para que busque la vía para saldar las deudas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi