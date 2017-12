Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) contará con una nueva directiva el próximo año según el acuerdo rotativo establecido dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); en concordancia, la presidencia le corresponderá a Un Nuevo Tiempo (UNT), la primera vicepresidencia a Avanzada Progresista (AP) y la segunda a Primero Justicia (PJ), mientras que la Secretaría le corresponde a Acción Democrática (AD).No obstante, persisten dudas sobre la permanencia del pacto entre los integrantes de la mayoría opositora en el Parlamento, y sobre el papel que le corresponderá cumplir a la AN en el año que está por iniciarse, ya que permanece el desconocimiento de sus competencias constitucionales.El Universal conversó con varios parlamentarios y dirigentes políticos, sobre si debe respetarse dicho convenio en vista de los recientes cambios que ha sufrido el ámbito legislativo y político en el país, así como cuál debe ser la orientación institucional del Parlamento en el 2018.En su mayoría coincidieron que debe ser honrado y tomado como una base para un futuro acuerdo de gobierno nacional, mientras que dirigentes de la nueva fracción "16 de Julio" (16J) consideran que el acuerdo debe ser revisado y evaluar qué directiva le conviene más al país.A continuación las diversas respuestas de los legisladores:Dip. Simón Calzadilla (MPV)-Si, claro debemos mantener el acuerdo. Como representación del pueblo, la AN debe continuar en el marco de la defensa de la Constitución y las competencias del Parlamento para salir de la crisis.El próximo año debemos asumir el liderazgo de acompañamiento a un pueblo que está padeciendo una terrible crisis; nuestra actuación como un poder público debe estar concentrado en ayudar a la construcción de una salida política a la crisis.Dip. Teodoro Campos (AP)-Si, no existe una razón por la cual no debamos mantener el pacto, que puede hasta fusionarnos como una base para un futuro acuerdo de gobernabilidad en el país.Como progresistas damos prioridad a la problemática social y desde la AN vamos a exigir al Gobierno que atienda la crisis que existe en el país.Dip. Omar González (Vente)-La MUD no existe está muerta y sepultada, de igual manera que ese acuerdo que establece que el próximo año UNT asuma la Presidencia. A mi juicio tendría que ser revisado, nadie que esté en este momento planteando levantarle las sanciones a los corruptos del Gobierno puede llegar a ser presidente del Parlamento, sería un desastre para la oposición.En los primeros días de enero debemos reunirnos para crear un debate abierto que escoja una directiva que le convenga al país.Dip. Edgar Zambrano (AD)-La Asamblea está funcionando bajo un esquema de rotación con respeto a su directiva y secretaria, el reto que tiene con esta nueva junta es estructurar una nueva estrategia para salir de la incertidumbre en que se encuentra frente a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual impide la ejecución de las acciones contra el gobierno debido a que ha declarado un desacato.Dip. Richard Blanco (ABP)-El pacto creció bajo la base de la MUD, como ya no existe no podemos hablar de un pacto, sin embargo quien presente su credencial y cuente con los votos puede pertenecer a la directiva. Nosotros estamos evaluando si se va a respetar el pacto.Debemos rescatar la AN porque no estamos en desacato, tenemos que hacer respetar los postulados que eligieron los venezolanos el 16 de julio.Jesús (Chúo) Torrealba-Es importante preservar todo aquello que formó parte de la estructura de la Unidad, dentro de ese concepto general mantener el pacto de gobernabilidad es clave. El 2018 será mas complejo, el papel de la AN es fundamental para conectar la racionalidad entre los políticos y la sociedad, para ello, la nueva directivaNotiespartano/ElUniversalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi