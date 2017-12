Retrasan la película de Star Is Born

La historia desarrolla el amor entre Jackson Maine, un famoso cantante de country, y Ally una talentosa joven que sueña con alcanzar la fama.La cinta de Warner Bros, Star Is Born (Ha nacido una estrella), protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper tiene nueva fecha de estreno.No será en mayo como se tenía previsto sino en octubre del 2018.Es la tercera adaptación de la película, además marcará el debut como director de Cooper.De acuerdo con la información publicada por The Hollywood Reporter, los ejecutivos notaron un corte de bloqueo en el filme, por eso tomaron la decisión.La historia desarrolla el amor entre Jackson Maine, un famoso cantante de country, y Ally una talentosa joven que sueña con alcanzar la fama. Star Is Born es uno de los estrenos más esperados del 2018.