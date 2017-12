/ O fundador da SpaceX e Tesla, Elon Musk, publicou no seu Instagram uma fotografia do carro que vai ser lançado em direção a Marte em um foguete Falcon Heavy na qualidade de carga adicional.Musk assinalou que o automóvel de cor vermelha Tesla Roadster vai ser lançado a Marte para contribuir com mais diversidade para o processo de testes.Mais cedo, o fundador da SpaceX e Tesla informou que o primeiro voo do foguete portador pesado Falcon Heavy, cujo lançamento será feito ao som da canção Space Oddity de David Bowie, está agendado para janeiro.Inicialmente se esperava que o primeiro lançamento do foguete ocorresse em 2013, mas o prazo foi adiado numerosas vezes.Foguete com modelo Tesla Roadster deve ser lançado em janeiroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi