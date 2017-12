/ Sin duda alguna el set de rodaje de Venom está siendo uno de los más fotografiados de cuantos se encuentran ocupados actualmente con estrenos futuros. Rara es la semana en la que no tenemos una nueva toma de algún actor paseando por él y en esta ocasión le ha llegado el turno a Riz Ahmed , cuyo papel parece haber quedado al descubierto.Los siempre vigilantes Atlanta Filming han publicado en su cuenta de Twitter una foto de Ahmed ataviado con un traje, situándolo así como el Doctor Carlton Drake , un personaje importante en Protector Letal, la serie del cómic que se reveló como base argumental para esta nueva película que protagoniza Tom Hardy .This is what happens when they walk out of the wrong door… side and behind view. Dr. Drake from #Venom , in costume. pic.twitter.com/e5wNiOqUKL— Atlanta Filming (@AtlantaFilming) December 22, 2017 Aunque un traje pueda no significar nada para muchos, es más que esperable que Drake aparezca en la película ya que es el mismísimo director de la Life Foundation , organización que anda detrás de la captura del simbionte protagonista para su captura y posterior estudio. Este personaje también es el creador de cinco simbiontes que en las grapas son usados para dar caza al protagonista.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B. Jordan, "Antorcha Humana"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi