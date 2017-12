Esto sucedió este sábado en el Clásico Barcelona Real Madrid , cuando en las postrimerías del encuentro y tras una lucha con el merengue Marcelo, el astro argentino perdió su botín derecho, esto no lo detuvo, asistió a Aleix Vidal, quien no perdonó al portero Keylor Navas para sellar el derby 0 a 3.Los otros dos goles fueron del uruguayo Luis Suárez en el minuto 53 y del propio Messi en el 64.(LaIguana.TV)#Video #PapáLionel ¡Cierren el Bernabéu! ¡Lo único que le faltaba a Messi era dar una asistencia de gol descalzo! Sí, no es un chiste, mírelo aquí. https://t.co/PuJGofI29W— Hablemos de Fútbol (@HDF_ESPN) 23 de diciembre de 2017 Minuto 94'. Messi lucha un balón con Marcelo, pierde el botín y como niño de barrio, sin zapato asiste a Vidal para que anotase el tercer gol del Barcelona en #ElClasico ." @juezcentral pic.twitter.com/Tc4AcaZ3Zh— cuantoAcuanto (@cuantoacuanto) 23 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi