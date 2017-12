/ En aras de seguir afianzando la infraestructura en la Universidad Nacional Experimental Rmulo Gallegos (Unerg) y en el marco de un solo gobierno, el ministro del Poder Popular para Obras Pblicas, Csar Salazar Coll, el gobernador de Gurico, Jos Vsquez, el rector de la Unerg, Jos Luis Berrotern, realizaron un recorrido por el edificio para el programa de Derecho del rea de Ciencias Polticas y Jurdicas, estructura que ser culminada para el primer cuatrimestre del ao entrante. As lo destac el ministro Salazar Coll, quien enfatiz que en el marco del Plan de Obra aprobado por el presidente Nicols Maduro , donde deben culminarse las obras paralizadas en todo el pas, fueron aprobados 62.592 millones de bolvares para culminar 9 obras en Gurico, entre las que se encuentra esta edificacin de la Universidad Rmulo Gallegos, que es para el rea de Ciencias Polticas y Jurdicas para que los estudiantes tengan sus aulas ya que ven clase en otros espacios de la misma universidad, pero que no son suyas, pero ya van a tener su edificio antes de que finalice el primer cuatrimestre del ao 2018. 14 mil 179 millones de Bs para la obra… Agreg el titular del Poder Popular para Obras Pblicas que para la culminacin de la edificacin en la Unerg, el presidente Maduro hizo un aporte de 14 mil 179 millones de bolvares para culminarlo y ponerlo en funcionamiento, lo cual generar 250 empleos directos y casi 1000 indirectos. En beneficio del pueblo Entre tanto, el gobernador de Gurico Jos Vsquez indic que en el marco de la unificacin de la gestin de gobierno, el ministro Salazar Coll viene a certificar lo que yo anunciaba das atrs sobre la cantidad de recursos aprobados para dar culminacin de las obras que deben ser entregadas en beneficio del pueblo, que en este caso son los estudiantes y as podamos contribuir con la formacin de nuestros bachilleres. Continuidad de la poltica incluyente El rector Berrotern Nez indic que la culminacin de la infraestructura forma parte de la continuidad de la poltica incluyente del Gobierno Nacional, donde nosotros somos el segundo pas en Latinoamrica con ms matrcula estudiantil y eso es un elemento importante () y es gracias a la inversin que ha hecho el presidente Maduro en la educacin en todos sus niveles. Indic que la obra es un arquitectura de 4 pisos, que va a permitir la adaptabilidad a las condiciones climticas, lo cual es algo novedoso; donde ms de dos mil estudiantes contarn con aulas de clase, salones de usos mltiples y para conferencias, entre otras comodidades y que ser culminado para el mes de Abril, como lo dijo el ministro. Acompaaron a las autoridades en el recorrido para inspeccionar la obra, la alcaldesa del municipio Juan Germn Roscio Nieves, Mayerling Colmenares; diputados de la Asamblea Nacional Constituyente por Gurico, Ana Alvarado, presidente de la Federacin de Centros Universitarios (FCU); el doctor Carlos Piermattei presidente de Apunellarg, decanos de diversas reas, estudiantes, docentes y dems integrantes de la comunidad unergista.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi