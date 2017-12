/ El joven, que se presenta en Instagram como "fucklilevil" , estaba descontrolado. Se asomaba al borde del andén y agitaba las manos como desafiando a tren. Ninguno de los pasajeros se acercó a disuadirlo , pero uno se tomó "la molestia" de filmarlo con su celular.Cuando la formación llegó a la estación College Park del metro de Toronto, Canadá, embistió brutalmente al joven en la cabeza. Quedó tendido, gravemente herido, pero vivo .El incidente se produjo el 14 de diciembre pasado. Fue trasladado al hospital, donde lograron estabilizarlo. Días después, una vez que estuvo fuera de peligro y recuperó la conciencia, escribió un duro descargo en su perfil de Instagram.This is not a result of me getting hit by the train, this is from me getting into a car accident from 2 weeks ago. My face looks too fucked to post right nowb but If you think this is a laughing matter you’re honestly fucked in your head I was clearly on drugs (doctors said this was a mix of Xanax and alcohol) and surrounded by people who could’ve done something to prevent this… I know I would have done something if I saw someone’s life at risk like that… but people would rather pull out their phones and start recording than to simply pull Me back… no one to blame for this but myself but ima leave this post up for you stupid ignorant pieces of shit to make your self look even more so… this was s huge eye open for me I’m never doing drugs again and definitely not going to be thinking of drinking any time soon! And always remember that the negative energy you give off only comes back around to fuck you(or your future Children) in the ass so keep the ignorant comments coming this shit entertaining af you ignorant dummies! And once again, don’t do drugs kids! #Hard2KillA post shared by @EKONTHETRACK/LIL EVIL 😈 (@fucklilevil) on Dec 7, 2017 at 5:43am PST" Mi rostro está demasiado arruinado como para postear una foto (la que se ve es el resultado de un accidente de tránsito que había sufrido dos semanas antes). Si piensan que esto es gracioso tienen la cabeza arruinada. Claramente había consumido drogas. Los médicos dijeron que era una combinación de Xanax con alcohol . Pero estaba rodeado de gente que podría haber prevenido esto. Yo sé que habría hecho algo si viera la vida de alguien corriendo un peligro así, pero la gente prefiere sacar sus teléfonos y empezar a filmar", escribió Fucklilevil.Lo único alentador de este traumático episodio es que el joven parece haber aprendido la lección. "Esto me abrió los ojos. Nunca voy a volver a consumir drogas, y definitivamente no voy a pensar en beber por el momento" .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi