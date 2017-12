/ El partido de la fecha en la Premier League tendrá como protagonistas a Manchester United y Leicester City este sábado. (EN VIVO por DirecTV Sports) .Notas relacionadas Real Madrid vs. Barcelona : los memes del triunfo azulgrana ALINEACIONES CONFIRMADASManchester United : De Gea; Lindelöf, Jones, Smalling, Young; Matic, Pogba; Mata, Lingard, Martial; Lukaku.Leicester City : Schmeichel; Simpson, Maguire, Morgan, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Iborra, Albrighton; Gray; Vardy.INCIDENCIAS EN VIVOTweets by ManUtd_Es Notas relacionadas Messi Ronaldo y el noble gesto que involucra a ambos cracks Lionel Messi y un récord más tras anotar al Madrid de Ronaldo Zidane tras ser goleado por Barcelona : "No merecimos esto" LA PREVIALos rojos dirigidos por el portugués José Mourinho no resignan sus chances de alcanzar al líder de la competición Manchester City que lo supera por 11 unidades.Notas relacionadas Lionel Messi fabricó descalzo el último gol ante Real Madrid En la semana sufrieron un duro golpe tras perder y ser eliminado en la Copa de la Liga ante el Bristol City en los minutos finales.Manchester United no contará con Valencia, Carrick, Fellaini ni Bailly. Todos por lesión. En ataque estará el belga Lukaku y en la banca el sueco Ibrahimovic En tanto, el cuadro anfitrión del encuentro Leicester City marcha en la octava posición de la Premier con 26 puntos. Están a siete unidades de los puestos de clasificación a torneos internacionales.Ambos necesitan con urgencia ganar los tres puntos. En el presente año se enfrentaron en dos oportunidades. En ambas, el triunfo favoreció a Manchester United .Notas relacionadas YouTube: El golazo que ejecutó Özil con el Arsenal [VIDEO] Man. United eliminado de Copa de la Liga por club de segunda Ibrahimovic vuelve a decir duras palabras sobre Pep GuardiolaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi