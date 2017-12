/ Los representantes diplomáticos de Brasil y Canadá en Venezuela serán declarados personas no gratas en el país por la constituyente, informó este sábado la presidenta de esa instancia, Delcy Rodríguez."En el ámbito de las competencias de la ANC, que está justamente en la soberanía en nuestras bases comiciales, hemos decidido declarar 'persona non grata' al encargado de negocios de Canadá y declarar 'persona non grata' al embajador de Brasil", señaló Rodríguez.La medida afecta entonces a Ruy Pereira, embajador de Brasil, y a Craib Kowalik, encargado de negocios de Canadá.El brasileño seguirá en esta condición hasta que en Brasil "se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró", mientras en el caso de Canadá la decisión fue tomada "por su permanente, insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela ".Lea también Además de EEUU, Gobierno nacional acusa a Canadá de intentar socavar diálogo"Persistentemente hacen declaraciones, hacen uso del Twitter para pretender dar órdenes a Venezuela ", agregó sobre la diplomacia canadiense en el país la presidenta de la ANC, órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y varios países.Informó que en los dos casos la Cancillería venezolana "hará y tramitará lo conducente" para que comience el proceso de persona non grata a los dos diplomáticos.Canadá y Brasil fueron dos de los países que, a mediados de agosto, mostraron su apoyo a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y que se mostraron en desacuerdo con la conformación de la constituyente.En octubre, el canciller Jorge Arreaza entregó una nota de protesta en la embajada canadiense en Caracas "por la permanente y sistemática injerencia del Gobierno" del país norteamericano en Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi