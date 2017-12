/ El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid , aseguró este sábado, después de perder 0-3 contra el Barcelona , que sabe que le van a "meter ostias" en los análisis que se harán posteriores al encuentro por el planteamiento táctico que hizo del duelo.El técnico francés decidió colocar al croata Mateo Kovacic en el once inicial en el lugar de Isco Alarcón, a quien sentó en el banquillo y después no sacó al campo. Perdió el choque y cuestionado por su decisión reconoció que será criticado por su planteamiento." Para nada me arrepiento. Estoy para elegir y tomar decisiones. No me voy a arrepentir de nada. En la primera parte, si metemos goles, el partido sería diferente. Sé que mañana me van meter ostias, pero esto es fútbol", comentó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi