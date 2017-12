/ El juguete de esta temporada parece ser el Fingeling, un miquito en miniatura inspirado en el Tití Pigme o o mono enano ( pygmaea Cebuella ). En otros países este es el éxito de esta temporada; en Colombia se puede encontrar en las plataformas de venta en línea, pero aún no se ven en los estantes de las tiendas.Para se juguete robot de menos de $20 dólares tiene una impresionante cantidad de sensores. Puede responder a un toque en la cabeza; soplar en su cara provoca una respuesta, al igual que aplaudir o colgarlo boca abajo. En total tiene 40 animaciones y reacciones diferentes.WowWee , la compañía canadiense con sede en Hong Kong que está detrás del pequeño robot , dice que los Fingerling fueron la creación del gerente de marca Sydney Wiseman, quien vio a los diminutos primates en línea en una publicación viral en redes sociales y reconoció la oportunidad de un nuevo juguete.Fingerlings are the must-have toy of the season!"?"? pic.twitter.com/9i4FP6aKg9— INSIDER (@thisisinsider) 4 de diciembre de 2017 El director técnico de WowWee, Davin Sufer, dijo a BBC Mundo que sabían que tenían un éxito en sus manos con el lanzamiento del juguete interactivo en Estados Unidos el pasado agosto, después de su lanzamiento en el Reino Unido y Canadá en la primavera."Debido al lanzamiento en el Reino Unido y al re vuelo en las redes, hubo una demanda casi reprimida en Estados Unidos ", dice. "Entonces, cuando llegó a los estantes, hubo una gran explosión de ventas".El Tití pigmeo es un cuadrúpedo mono originario de las selvas tropicales del bosque del oeste de Brasil, al sureste de Colombia, este de Ecuador, este de Perú y el norte de Bolivia, en regiones con un rango altitudinal de 200 a 940 metros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi