Este sábado, el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció que el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia , pasarán la Navidad en compañía de sus hijos, a pesar que ambos se encuentran encarcelados.En ese sentido, Wilfredo Pedraza —abogado de la ex pareja presidencial— explicó cómo será este encuentro. En declaraciones a RPP, saludó esta decisión del Poder Ejecutivo y remitió el agradecimiento de Ollanta Humala."No se trata de un beneficio irregular, sino, de un permiso especial por Navidad. Además, el cumpleaños del pequeño Samín será el 27 de diciembre", explicó la defensa.El abogado adelantó que la reunión de la familia Humala-Heredia se llevaría a cabo en el Penal de Barbadillo (Dinoes) , centro de reclusión en donde se encuentra el ex jefe de Estado."Como es de conocimiento público, la señora Heredia está en el penal de Chorillos, donde los espacios son reducidos y no hay un ambiente adecuado para ello. Por eso, será en Barbadillo", explicó.Debido a esta razón, Nadine Heredia será trasladada a la Dinoes y "ahí acudirán los hijos para que puedan pasar la Navidad juntos", agregó Pedraza quien especificó que los horarios para aquel día serán establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) .Recordemos que Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el presunto delito de lavado de activos por aparentemente haber recibido dinero ilícito de la constructora Odebrecht para el financiamiento de la campaña presidencial del partido nacionalista.