/ La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció para este sábado 23 de diciembre de 2017, la atención en horarios extendidos , tanto en la revisión técnica vehicular como en la matriculación : de 08:00 a 16:00 y de 08:00 a 20:00 , respectivamente. Este mismo día, través de su cuenta de Twitter ( @AMTQuito ), informó que por la poca afluencia de gente se atiende sin cita previa.Recordamos los horarios de atención en nuestros centros de revisión y matriculación son extendidos hasta las 20:00. No olvide solicitar cita previa en nuestro portal web https://t.co/b1YXKRwaX5 pic.twitter.com/vJOtbsF7Jm— AMT Quito (@AMTQuito) December 23, 2017 El día de hoy por la baja afluencia de usuarios se generará la cita en el.mismo centro de revisión y matriculación vehicular pic.twitter.com/kYvP7GP2Bg— AMT Quito (@AMTQuito) December 23, 2017 Aprovecha el día de hoy puedes acudir a los centros de revisión y matriculación vehicular Quitumbe y Bicentenario ¡ Solo por hoy sábado 23 de diciembre, te atendemos sin cita previa pic.twitter.com/6FY8GYfXlx— AMT Quito (@AMTQuito) December 23, 2017 placeholder La institución difundió que debido a los pocos usuarios que acudieron, en los distintos centros de atención se están generando las citas para realizar los trámites.Este domingo 24 y lunes 25 de diciembre no habrá atención para realizar los trámites . En cambio, el 28 (último día para la gestión) será únicamente hasta las 15:00.Los usuarios que tomen una cita deberán pagar los valores correspondientes a revisión vehicular , matrícula y USD 25,00 por no haber cumplido con la calendarización. En caso de no tener este último pago no serán atendidos.355 000 vehículos ya están matriculados La revisión vehicular bianual, en enero 2018 60 000 vehículos todavía no se encuentran matriculados Video Ciudadanos opinan sobre la revisión vehicular bianual en Quito Buses de Quito tendrán que pasar por dos revisiones vehicularesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi