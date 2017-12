/ Sin duda, esta es la mejor época para el delantero peruano Jefferson Farfán . Su desempeño como futbolista ha sido otra vez más reconocido. ¿Y ahora por quién? Por el mismísimo presidente de su equipo Lokomotiv , quien no dudó en llenarlo de elogios."Es simplemente fantástico. Es maravillo. Es genial que Jefferson brille con nosotros", expresó Ilya Gerkus , presidente de Lokomotiv , quien incluso lo consideró como el mejor fichaje desde que llegó al equipo.El jugador peruano, en este año, ha sido considerado tres veces como el mejor jugador del equipo de Moscú.Jefferson se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a sus hijos y familia. El próximo año vivirá uno de los momentos más esperados en su carrera: participar en el Mundial Rusia 2018.Vea también Luis Tejada sobre Universitario de Deportes: "Me duele que no me llamen" ¿Adiós Pizarro? Colonia contrató a un nuevo delantero tras lesión del peruano Emanuel Biancucchi, primo de Lionel Messi , jugará por Melgar ¡Confirmado! Irven Ávila es el nuevo refuerzo del Lobos BUAP [VIDEO] Este es 11 titular que Real Madrid alinearía ante Barcelona en el clásico español [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi