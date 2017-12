/ La grave crisis que atraviesa Venezuela , también afecta a las mascotas, un saco de perrarina de 20 kilogramos puede llegar a tener un costo de un millón 700 mil bolívares, el cual se triplicó en menos de tres semanas según consumidores.Cristina Mujica una venezolana que tiene 4 perros de raza grande, explica que antes resultaba mejor adquirir un saco de 20 kg el cual le duraba al menos 15 días sin embargo con el alto costo que éste tiene actualmente ha tenido que cambiar la dieta de sus mascotas"Es desesperante, mis perros estaban acostumbrados a comer solamente perrarina, pero de dónde saco yo más de 3 millones mensuales para poder comprar dos sacos" señaló, asimismo expuso que ahora intenta alimentarlos con arroz y conchas de vegetales.La hiperinflación por la cual atraviesa Venezuela , ha obligado a muchas familias a abandonar a sus mascotas en la calle por no poder cubrir los gastos que éstas generan, decisión que ha hecho más ardua la tarea de los proteccionistas, quienes rechazan rotundamente esta medida, según el Diario la Región.Iris Blanco, una proteccionista asegura que "echarlos a la calle nunca puede ser la alternativa" y explica que dentro de los hogares así sea recibiendo la poca comida que les puedan facilitar a sus dueños se encuentran mucho más seguros que en las calles.Lea también: ¡En Venezuela ni las mascotas se salvan! Vea el alto costo de la perrarina"Muchas veces se trata de perritos que nacieron dentro de una casa, que no tienen ni idea de donde conseguir alimentos o como cruzar una calle, es dantesco transitar por la Panamericana y ver la cantidad de animales arrollados por esta consecuencia", puntualizó.Sin embargo para los dueños de mascotas no se ha vuelto imposible obtener solo la perrarina ya que desde un champú, hasta las vacunas y la consulta veterinaria se puede generar un gasto de más de 4 millones de bolívares.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi