Los tres partidos más importantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) deberán realizar una nueva prueba impuesta por el régimen venezolano, si desean inscribir un candidato para las elecciones presidenciales programadas para el año 2018 con sus tarjetas.Tras una decisión tomada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, partidos políticos de oposición deberán renovar nuevamente sus nóminas o serán imposibilitados para realizar postulaciones."Las organizaciones políticas, para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior ", señala el decreto aprobado por la fraudulenta ANC asimismo indican que "las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la disposición anterior deberán realizar el proceso de renovación contemplado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones".Es de recordar que ninguna de las tres organizaciones participó en los comicios nacionales de la ANC ni en las elecciones municipales realizadas el 10 de diciembre, sin embargo sus nóminas acababan de ser renovadas en marzo y abril durante un proceso al que se sometieron 59 partidos de los cuales únicamente 22 lograron pasar el examen del CNE.Durante dos días los partidos recolectaron firmas de aquellos que deseaban unirse AD alcanzó 234.804 inscritos , Primero Justicia (PJ), 148.570 y Voluntad Popular (VP) 146.041, según las cifras comunicadas por el CNE.La decisión tomada por la fraudulenta ANC fue rechazada por distintos representantes de la oposición, el dirigente regional de VP Gustavo Ruíz aseguró que según la Ley de los Partidos Políticos "los partidos políticos son agrupaciones de carácter permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios lícitos, en la vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente acordados por ellos".Para el exrector del CNE Vicente Díaz, es una aberración jurídica, "si consideran que no están dadas las condiciones para hacerlo, puesto que el sufragio es un derecho y, como tal, su ejercicio depende de su titular", según el portal web Panorama .Por su parte la presidenta de la ilegítima ANC Delcy Rodriguez señaló que "si se niegan a participar en una elección (…) deberán validarse nuevamente conforme a lo que está contemplado en la Ley de Partidos Políticos".Fuentes de Voluntad Popular revelaron que no renovaran las nóminas de nuevo en el año 2018 ya que esta acción va en contra de sus argumentos y con ellos estarían avalando a una Asamblea Nacional Constituyente ilegal y fraudulenta", de igual forma el secretario regional en Zulia de Acción Democrática expuso que no validarán porque ya lo hicieron y "no está contemplado que deban someterse de nuevo a eso".Representantes de la oposición aseguran que el regimen con estas medidas arbitrarias pretende " consolidar una oposicion a su conveniencia ".