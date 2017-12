/ El venezolano comparte su interpretación junto al popular actor Will Smith, quien encarna a un aguerrido funcionario del FBI. Se trata del proyecto más costoso asumido por la famosa plataforma online, con un presupuesto de al menos 90 millones de dólares.Cabello largo y de color violeta, casi azulado. El elfo Kandomere es el más reciente personaje que presenta el actor Edgar Ramírez, que participa en la nueva película de Netflix a estrenar este 22 de diciembre, Bright.El proyecto es protagonizado por el afamado Will Smith, quien encarna a un agente de investigación de FBI. Ramírez por su parte será un elfo que forma parte de la División de Magia de ese importante cuerpo policial. Varias de las escenas fueron compartidas en su cuenta en Instagram instando a sus seguidores a no perderse ningún detalle de este film.El actor, que se encuentra filmando su nuevo proyecto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, también se sumó recientemente a la campaña a favor de la solidaridad y apoyo de todos los géneros. …"Yo me comprometo a ser consciente de mis acciones en torno a otras personas. Rompamos el silencio y eliminemos el acoso sexual".Ramírez ha sumado éxito tras éxito en su carrera, y 2018 se vislumbra muy positivo con el estreno de la serie basada en la vida y muerte del diseñador italiano Gianni Versace, American Story Crime, en el que comparte escena con la española Penélope Cruz y el cantante Ricky Martin; además de la nueva producción La quietud, dirigida por Pablo Trapero, ganador de tres premios Cóndor de Plata y un Goya."We are the law. Magic must be contained" @bright tomorrow/today #dec22 all over the world on @netflix Netflix #netflix • 🇪🇸 "Nosotros somos la ley. La #magia debe estar contenida" @bright mañana / hoy #22dicembre en todo el mundo por @netflixA post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Dec 21, 2017 at 7:22pm PST🇮🇹 Se ti comporti come il mio nemico … diventi mio nemico, sei pronto? @Bright #bright # 22Dic in tutto il mondo da @ netflix • 🇩🇪 Wenn du dich wie mein Feind verhältst … wirst du mein Feind, bist du bereit? @Bright #bright # 22Dez auf der ganzen Welt [email protected] A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Dec 21, 2017 at 7:15pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi