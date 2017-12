/ Una cantante acusó a un exjefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump de palmearla en las nalgas repetidamente durante una fiesta en el hotel Trump International de Washington en noviembre.Una publicación realizada por AFP , destaca que Joy Villa, una partidaria de Trump que demostró su apoyo en los Grammy al portar un vestido con la inscripción "Make America Great Again", lema de campaña del entonces candidato republicano, dijo en una entrevista que Corey Lewandowski "palmeó" su trasero después de posar para una foto con ella en la fiesta de celebración del primer año de Trump en la presidencia.Denunció "estoy usando este traje plateado y pantalones ajustados y, después de la foto, me palmea el culo con fuerza. Fue completamente degradante e impactante ".Lea también: EEUU condenó "continuos ataques ilegítimos" de la ConstituyenteAdemás, afirmó que cuando le señaló a Lewandowski -quien fue despedido de la campaña de Trump en junio de 2016- que podía denunciarlo por acoso sexual, él respondió: "Adelante, yo trabajo en el sector privado", antes de palmearla de nuevo.Villa, que está considerando presentarse a elecciones en Florida , agregó que dudaba en hablar dado el "poder e influencia" de Lewandowski y su estrecha relación con Trump Pero asegura que la reciente ola de acusaciones de conducta sexual inapropiada la motivó.Here's the photo of @CLewandowski_ seconds before he slapped my ass, I told him to stop, and then he did it again. I was shocked and embarrassed by his behavior. https://t.co/61EYvOG4e9 pic.twitter.com/a8NgLnvCEZ- Joy Villa (@Joy_Villa) December 23, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi