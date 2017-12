/ El secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y dirigente del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, Iván Freites, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro es el único responsable de la crisis que atraviesa actualmente PDVSA y que con la entrega de la Refinería Cienfuegos a la dictadura de los Castro se ha convertido en el gobierno más entreguista en la historia de Venezuela "Soy trabajador en PDVSA desde 1983, cuando con apenas 17 años pasé a trabajar en la Refinería de Amuay. Hoy años después vemos la crisis de combustible, pero no es que sea un problema de distribución. Señores, en Venezuela se acabó la gasolina, no hay lubricantes, no hay gasoil para nuestros camiones. Pero no podemos dejar de preocuparnos por temas como la expropiación de la Refinería Cienfuegos por el régimen de los Castro con el beneplácito de Nicolás Maduro . Desde hace 15 años vemos como nuestros productos petroleros pasan primero por Cuba y tenemos que estar muy pendientes del buque Carlota C que hace tres días se ubicaba en la bahía de Sierra Maestra, porque busca llevarse nuestro aceite para Cuba. Lo que nosotros los venezolanos pagamos connuestro dinero lo entrega el régimen de Nicolás Maduro a la dictadura de los Castro".Acompañado de los diputados de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli y Manuela Bolívar, Freites denunció que actualmente mientras el régimen de Nicolás Maduro entrega las refinerías en el extranjero el 80% de las refinerías en Venezuela están paralizadas debido a la mala gestión en la principal industria del país. "En estos momentos únicamente la planta de Amuay y Cardón está funcionando, tenemos una paralización del 80% en las refinerías del país. Pero esto no significa que estemos produciendo, sino que en su lugar producimos desechos petroleros que luego se venden a las refinerías estadounidenses a precios muy bajos porque nosotros no lo podemos procesar. Nuestro país dio una vuelta en U en las relaciones laborales donde retrocedimos 80 años en nuestro producción y salarios, nuestra industria podría estar produciendo 6.000.000 de barriles diarios y un trabajador petrolero debería estar ganando 200.000 millones de bolívares al mes".Aseguró Freites que la caída en la producción se debe a que los personeros del régimen vieron que podían robar más dinero importando con un dólar a 10 bolívares que manteniendo la producción que había en PDVSA. En ese sentido, destacó que el argumento de la dictadura donde se culpa a las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU pierde fundamento ante las pruebas de corrupción que pesan sobre hombres como Rafael Ramírez y Eulogio del Pino, quienes fueron ratificados en sus puestos por el régimen pese a las denuncias hechas por la oposición."Cuando llegaron al poder estos la drones vieron que era mejor importar que producir, porque si bien la producción beneficia la economía del país la importación con un dólar a 10 bolívares era un gran negocio para sus bolsillos. Hace dos años Freddy Guevara presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República por el desfalco de 11.000 millones de dólares y ¿cuál fue la respuesta del régimen? En lugar de perseguir a los responsables lo que hicieron fue cerrar filas alrededor de los corruptos. Si hay una crisis en PDVSA no es responsabilidad de las sanciones de Trump Obama , sino que es un daño que fue planificado por la dictadura Los únicos responsables fueron Nicolás Maduro , Hugo Chávez y de aquellos corruptos que manejaron PDVSA a su antojo"Finalmente, reiteró que lo importante es recordar a los venezolanos que con un cambio político se podrá recuperar la productividad de PDVSA y la capacidad adquisitiva de los trabajadores venezolanos. "Confiamos en que se acercan tiempo de cambio y que cuando logremos salir del régimen de Nicolás Maduro veremos el renacer de la producción en Venezuela , veremos el resurgir de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales. Hay que decirle al país que si hay una solución a nuestra problemática, pero esa solución no pasa por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder".Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Stefanelli, denunció que el régimen de Nicolás Maduro está negociando la entrega de los activos de PDVSA a acreedores extranjeros a espaldas del pueblo venezolano y de los trabajadores petroleros porque busca aniquilar la acción sindical de esta importante industria."Queremos informarle al pueblo venezolano la gravísima situación que atraviesa nuestra industria más importante. Tristemente el primer país del mundo en declarar en default a Venezuela fue Cuba al anunciar que expropiarían las acciones de PDVSA en la Refinería Cienfuegos en la isla. Algo deben saber los cubanos sobre la situación actual, pero nosotros también podemos ver la crisis en la caída de la producción en 130.000 barriles en octubre. Pero lo peor de todo es que los venezolanos no saben nada de las negociaciones que lleva el régimen de Nicolás Maduro con los acreedores extranjeros, porque ante todo lo que desea la dictadura es anular la acción sindical en la industria petrolera a la vez que entrega nuestro petróleo a los extranjeros. Ratificamos hoy que estamos ante el régimen más entreguista en la historia de nuestra país".