/ Em grande atuação de seu meio de campo, o Barcelona derrotou o Real Madrid neste sábado (23) por 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, e abriu 14 pontos sobre o arquirrival no Campeonato Espanhol.Os donos da casa até começaram melhor e dominaram o time catalão no primeiro tempo, mas não aproveitaram as chances criadas e foram para o intervalo com o placar zerado.No entanto, logo no início do segundo tempo, Sergio Busquets começou a jogada no campo de defesa, acionou Rakitic, que achou Sergi Roberto na área; o meio campista cruzou rasteiro para Luis Suárez, que ficou livre para marcar.Cerca de 10 minutos depois, Carvajal colocou a mão na bola para evitar o segundo gol do Barcelona e acabou expulso. Na cobrança do pênalti, Lionel Messi , maior artilheiro da história do clássico, superou Keylor Navas e ampliou a vantagem.Depois, já nos acréscimos, o craque argentino driblou Marcelo e tocou para trás para Aleix Vidal, que chutou por baixo de Navas e fez o terceiro. Líder do Espanhol, o Barça tem agora 45 pontos, 14 a mais que o Real, quarto colocado.Já o Atlético de Madrid, na segunda posição, tem 36 e pode ser ultrapassado pelo Valência, com 34.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi