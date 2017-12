/ La Fiscalía de Perú recibió la declaración que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht dio a fiscales peruanos, en noviembre pasado, sobre las menciones, en su celular, respecto a la líder opositora Keiko Fujimori y el ex presidente Alan García, según confirmó hoy el Ministerio Público.La declaración de Odebrecht está en formato de audio y video, que será lacrado para la custodia de la reserva y confidencialidad de su contenido, indicó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter.El material llegó anoche a Lima y a partir del próximo martes "se tramitará su inmediata transcripción y posterior traducción", agregó el Ministerio Público.Un equipo de fiscales peruanos entrevistó a Odebrecht en noviembre pasado en Curitiba, cuando cumplía prisión efectiva antes del traslado a su detención domiciliaria, para que responda sobre las anotaciones que tenía en su teléfono celular relacionadas a la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos.En esas anotaciones, Odebrecht escribió "aumentar Keiko para 500" durante la campaña electoral de 2011, lo que presumía un supuesto apoyo económico a la entonces candidata presidencial.Durante el interrogatorio, Odebrecht respondió que suponía que su empresa había aportado dinero a su campaña y que hubo la disposición de entregarle 500.000 dólares adicionales, pero que la información exacta la conocía Jorge Barata, el ex directivo de la empresa en Perú.Keiko Fujimori será interrogada por la Fiscalía el próximo 28 por los presuntos aportes irregulares de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016.Respecto a la anotación "Kuntur agora bom para Peru/AG", el empresario dijo que se refería al interés del ex mandatario García en que la constructora participe en el proyecto del Gasoducto del Sur, promovido inicialmente por la compañía Kuntur.Durante el interrogatorio, Odebrecht también dijo que contrató, como asesor, al actual presidente peruano, Pedro Pablo Kucyznksi, después de dejar el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pues este se había opuesto a la intervención de su empresa en la construcción de la carretera Interoceanica.Asimismo, Odebrecht agregó que si Kuczynski estuvo entre los favoritos de la campaña electoral de 2011 también habrían aportado a su candidatura.Kuczynski ha declarado que su empresa Westfield Capital dio una asesoría financiera a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando la firma era gestionada por su ex socio Gerardo Sepúlveda, y que también hizo él una asesoría en 2012 para el proyecto de irrigación H2Olmos.Por ambos contratos, el Congreso peruano intentó destituir esta semana a Kuczynski por incapacidad moral permanente, pero la moción no alcanzó el mínimo de votos requerido.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi