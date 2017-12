/ Karim Benzema tiene una estadística negativa en los Real Madrid vs. Barcelona . El francés es el jugador que más remates al palo ha lanzado en los últimos veinte años. Y esta tarde ratificó esa marca.Notas relacionadas Real Madrid vs. Barcelona Ronaldo y el error que es viral Leo Messi : el magistral pase de gol que desperdició Paulinho Transcurría el minuto 41 del primer tiempo del Real Madrid vs. Barcelona . El cuadro blanco atacó por la banda izquierda y Marcelo envió un centro al área de Ter Stegen .En ese instante, Karim Benzema llegó a anticiparse a Vermaelen y le ganó la posesión. El francés movió la cabeza y alcanzó a conectar el balón. La pelota fue rumbo al arco de Ter Stegen ; pero impactó en el palo.Benzema y un nuevo remate al palo. (Video: YouTube)Notas relacionadas Real Madrid vs. Barcelona : CR7 anotó pero su gol fue anulado Real Madrid vs. Barcelona : cinco instantes claves del clásico PSG : Al-Khelaifi descartó llegada de Neymar a Real Madrid Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi