El tadalafil, un fármaco utilizado para tratar problemas de erección, se ha popularizado en el mercado como una de las alternativas más conocidas al sildenafil, cuyo nombre comercial más popular es Viagra. Entre sus principales características es su acción durante 36 horas en el cuerpo del varón que lo predispone a tener sexo.Esta droga es utilizada principalmente para tratar la disfunción eréctil y algunas condiciones médicas de la próstata, como los síntomas de la hiperplasia benigna o agrandamiento.El caso de Saffron y LeoEn los últimas semanas la búsqueda de información se intensificó a raíz de un artículo que publicó el diario The Sun, que relata la experiencia de una pareja inglesa, Saffron Smith (21 años, bailarina) y Leo Gardiner (29 años, ingeniero), contada en primera persona.La pareja coincidió en Barcelona durante un festival de música y decidió contar su experiencia. Estos son los extractos más significativos de su testimonio.La versión de Saffron"Esperaba una noche de pasión y romance. En cambio, él estaba sobre mí y apenas podía controlarse. Me quedé asombrada por su resistencia, pero era un poco demasiado"."Tuvimos relaciones sexuales durante 24 horas, probablemente unas 20 veces en total, y aunque fue fantástico, estaba agotada y me preguntaba qué estaría pasando"."Disfruté mucho, pero después de un tiempo ya tuve suficiente y estaba agotada, pero él todavía tenía muchas ganas de seguir".La versión de Leo"No estaba preparado para lo poderosa que era. Estaba tan desenfrenado que era como un toro furioso. Me sentía poseído"."Tengo la sensación de que Saffron estaba un poco desconcertada pero halagada por mi deseo por ella"."Al final, sin embargo, después de permanecer en la cama durante 24 horas, ella se sentía agotada, mientras yo todavía estaba con ganas de seguir".