/ La eliminación de las alcaldías metropolitanas de Caracas y la del Alto Apure, dando como regalo de navidad el despido a mas de 7 mil trabajadoresen el caso de Caracas, donde hay muchas madres solteras que son padres y madres dependientes de ese salario, mientras que en Apure son 1200 trabajadores. Hay que ser muy criminal para provocar el no pago de los aguinaldos a mas de 8 mil trabajadores y luego esperar el 20 de diciembre, cuatro días antes para la navidad, para anunciar sus despidos a través de un acto violatorio de la Constitución Nacional eliminando las alcaldías metropolitanas de un solo plumazo. Es un acto de sadismo y tortura.En ese sentido todavía no hemos entendido como es que al falso diálogo se pueda llevar el punto de un canal humanitario, cuando es responsabilidad del régimen garantizar comida y medicinas para los venezolanos. El punto prioritario en cualquier dialogo tiene que ser la transición, por cuanto los que tienen secuestrada a Venezuela son los culpables de la tragedia que vivimos mas del 95% de los venezolanos. En cualquier dialogo el único punto debe ser discutir las condiciones transición, porque la situación de los venezolanos no está para que algunos que se autoproclaman representantes del pueblo pretendan estirar la cabuya con falsos diálogos que solo han beneficiado al dictador Nicolás Maduro Podemos aceptar que los malandros que tienen secuestrada a Venezuela por ser asesinos en potencia, les importe un carajo los niños que mueren por desnutrición o por falta de medicinas en los hospitales, pero nosotros, que todos los días decimos que somos distintos a esos la drones y corruptos, no podemos actuar con la misma insensibilidad y ver como normal que los niños mueran de hambre o que millones de venezolanos estén comiendo todos los días de la basura, sin que hagamos el menor esfuerzo para que se forme una alianza a nivel internacional capaz de producir un rescate humanitario.Los que no están todavía convencidos que con estos malandros no hay salida electoral porque miles de veces han dicho que llegaron para quedarse, y por eso diseñaron el sistema electoral para lograrlo, deben hacerlo por su propio bien. Quienes sigan jugando a estirar la cabuya a costa de las muertes de nuestros niños por desnutrición, cuando el pueblo se arreche de verdad contra los malandros causantes de los males, también se los llevaran en los cachos. No sigan creyendo que hoy pueden convivir con quienes quieren pulverizarnos a todos.A veces es bueno recordar el pasado para entender el presente. En 2008 el régimen de Hugo Chávez desconoció el limpio triunfo de Antonio Ledezma y en 2010 le quitó todas las funciones y los recursos a la alcaldía metropolitana de Caracas, pero en ese momento fueron muy pocas las voces de la "unidad" que protestaron sinceramente contra esa acción, posteriormente el régimen de Chávez también arremetió contra los que guardaron silencio durante los atropellos contra Ledezma. Luego cuando Nicolás Maduro como no pudo derrotarlo electoralmente inventó un expediente para meterlo preso. En ese momento también fueron pocas las voces de la "unidad" que protestaron por detención de Ledezma.Cuando Antonio Ledezma fue hecho prisionero por los esbirros de Nicolás Maduro recibió mas solidaridad de los líderes internacionales que de los propios integrantes de la "unidad" de partidos opositores. Siempre vimos que expresidentes de otros países, senadores, diputados y alcaldes de varios países llegar a Venezuela con la intención de visitar a Antonio Ledezma, pero siempre fueron impedidos por los esbirros del régimen. Lo que nunca vimos, por lo menos a la luz de los medios de comunicación social, fueron intenciones de visitas por parte de los directivos de partidos políticos de la "unidad". Es mas, creo que en ese momento lo vieron como un adversario menos para las contiendas internas.Para Antonio Ledezma, quien fue electo y reelecto por los caraqueños por mas de 700 mil votos, también fue negada la solidaridad hasta el momento cuando en el cabildo metropolitano decidieron declarar la vacante absoluta en el cargo de alcalde metropolitano de Caracas, un solo partido que tiene seis votos de ocho, además de no respetar la decisión de un aliado importante en el exilio, destituyó a Helen Fernández como alcaldesa encargada, quien fue colocada por Antonio Ledezma en el cargo, ese mismo partido decidió cogerse la presidencia del cabildo metropolitano y nombrar un alcalde de sus propias filas desechando un acuerdo para nombrar un concejal de ABP, partido de Antonio Ledezma.Todas esas acciones, sin ninguna duda, quedarán escritas en las páginas de la historia política de Venezuela , sobre como fue el comportamiento de partidos que formaban parte de una alianza electoral con el nombre de UNIDAD, que en las chiquitas no hubo solidaridad entre sí, escogiendo el camino de las ambiciones personales y partidistas, atropellando y demostrando que el discurso unitario era una vaina hueca, y que lo importante eran sus propios beneficios y no los intereses de los venezolanos. Señores, hay tiempo para evitar llegar al basurero de la historia que está lleno de chatarras y desechos.En conclusión. Mas de 7 mil trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas se quedaron sin comer hallacas porque no les pagaron quincenas y aguinaldos, sus hijos no tendrán niño Jesús ni estrenaran, también se quedaron sin trabajo en la víspera de navidad porque Nicolás Maduro eliminó la alcaldía metropolitana de Caracas de un plumazo y a partir del 20 de diciembre 2017 forman parte del ejército de desempleados en nuestro país y el régimen autoritario sigue avanzando. Carajo, hay que frenarlo como sea.www.lodicetodo.com | @lodicetodo | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarlaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi