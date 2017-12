/ El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ) otorgó el permiso para que el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia , quienes actualmente cumplen prisión preventiva, pasen Navidad con sus tres menores hijos.Asimismo, se autorizó que la ex pareja presidencial esté junto a su hijo menor el día en que este cumple 6 años, el 27 de diciembre.El anuncio fue hecho a través de redes sociales por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)."El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia pasarán la Navidad y el cumpleaños del pequeño Samin en unión de sus tres hijos", indicó el mandatario en Twitter.En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el "Penal de Chorrillos autorizo el 20 de diciembre la visita mixta especial a solicitud de Nadine Heredia para el 25 de diciembre, en la que participarán sus menores hijos y familiares directos".El último viernes, el abogado Wilfredo Pedraza había señalado que el INPE rechazó su pedido para que Ollanta Humala y Nadine Heredia se reúnan con sus hijos por Navidad.Como se sabe, Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen desde julio una orden de 18 meses de prisión preventiva en el marco de un proceso por presunto lavado de activos, ello a raíz de los aportes al Partido Nacionalista Peruano para las campañas del 2006 y 2011.Notas relacionadas Humala y Heredia recurrirán al TC buscando su libertad Humala: "Salió adelante la estabilidad política del país" "No permitamos un escenario golpista que busca poder" Humala y Heredia critican que PJ haya rechazado recurso Declaran "inadmisible" recurso de casación de Humala y Heredia "La prisión preventiva no puede ser una condena anticipada" Ollanta Humala pidió no permitir "un escenario golpista" Nadine Heredia tiene desbalance de casi S/2 millones, según fiscalíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi