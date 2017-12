/ Wilfredo Pedraza , abogado de Nadine Heredia, aclaró hoy que no es un privilegio la posibilidad de que su patrocinada se reúna con su esposo Ollanta Humala y sus menores hijos.Como se recuerda el presidente Pedro Pablo Kuczynski‏ anunció hoy que la cita entre la ex pareja presidencial con sus menores hijos se concretará, además porque por estos días es el cumpleaños de Samín, el menor de sus niños.No obstante Pedraza aseguró en declaraciones a Correo, que este beneficio no es un privilegio y menos que el mandatario haya cedido a la presión colectiva." No se trata de un privilegio , tampoco de una simple visita de adultos, sino de la posibilidad de que dos personas privadas de la libertad se puedan reunirse con sus menores hijos quienes tienen entre 6 y 15 años. Se trata de un encuentro en familia en el contexto de la Navidad", indicó Wilfredo Pedraza.Añadió que no es un privilegio. "sino del principio interés superior del niño que está regulado en el código de los niños".Como se recuerda la expareja presidencial cumple 18 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación preparatoria por el caso Odebrecht.LEA TAMBIÉN PPK confirma que Ollanta Humala y Nadine Heredia pasarán Navidad con sus hijosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi