Falta un día para Noche Buena y aunque en la ciudad se ven algunas calles y casas iluminadas, también se han visto viviendas sin las luces y la alegría que se veía año tras año, lo que conlleva a plantearse una pregunta, ¿será que se han perdido las costumbres navideñas? O más bien, ¿no habrá plata para decorar?Q'hubo se puso en la tarea de ir a varias ferreterías de la ciudad para saber cómo les ha ido para esta época navideña y nos encontramos con una panorama poco alentador.Luis Pérez, quien trabaja en una ferretería de la Avenida El Bosque, nos contó que por estos días las ventas han bajado casi en un 50% en comparación con años anteriores."Las ventas han estado muy bajitas. Años anteriores para esta época casi todo estaba vendido. Ahora vendemos menos de la mitad", expresa Pérez, quien tiene a cargo a tres personas.Según trabajadores y dueños de diferentes ferreterías, las ventas de galones de pintura pasaron de un promedio de 40 galones diarios a tan solo 20, algo que los preocupa."Solíamos vender fácilmente 40 galones diarios, la gente venía alegre porque se veía que pintarían sus casas para la Navidad. Pero ahora no es así. Podemos vender como máximo 20, y eso, apurado. Este ha sido el peor año de los últimos 8", expresó el dueño de una ferretería en el barrio San Fernando.¿Qué dice la gente? Así como hablamos con los trabajadores y dueños de varias ferreterías, decidimos preguntarle a diferentes moradores de la ciudad para saber por qué no han decorado sus casas y nos dijeron que no lo hacen por falta de ganas sino por escasez económica."Este año ha sido duro, demasiado. En mi casa me tocó poner los arreglos navideños del año pasado y no pude pintar. Solía pintar mi casa todos los años de un color diferente pero esta vez no pudo ser ya que no me alcanza para nada. De vaina pude comprar la ropa de mis hijos", expresa Luis Enrique Carrillo, un mototaxista que tiene dos hijos.Por otra parte, los habitantes creen que se ha perdido la tradición, sobre todo en los jóvenes."La Navidad siempre ha sido una época de reflexión, de estar en familia. Ahora los jóvenes no piensan eso, solo en ir de fiesta. Uno no se aparta de eso pero todo el tiempo quieren lo mismo, desde el Día de las Velitas hasta el 1° de enero. Otra cosa es que se forman peleas por cualquier cosa. Ya el respeto se ha perdido", manifiesta una transeúnte.Valor del galónSegún las ferreterías consultadas, un galón de pintura puede costar entre 35 mil y 40 mil pesos. Además el color que más suelen pedir es el blanco, y este año, en los pocos compradores, han pedido colores fosforescentes.