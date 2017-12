/ Tras lo sucedido durante Star Wars: Los Últimos Jedi muchas de las miradas de los aficionados a este universo cinematográfico han quedado puestas sobre el personaje de Leia Organa , interpretada por la fallecida Carrie Fisher . No es de extrañar, por tanto, que llame la atención nueva información del pasado de este personaje que sale ahora a la luz. A continuación hay destripes importantes de la última película de Star Wars , por tanto no sigas leyendo si no la has visto y tienes interés en hacerlo.El jefe del grupo de historia de Lucasfilm, Pablo Hidalgo ha escrito recientemente Star Wars: The Last Jedi – The Visual Dictionary (vía Screenrant ), donde cuenta curiosidades y revela información inédita de la película dirigida por Rian Johnson y otros momentos importantes de la saga, como la apertura de la academia Jedi de Luke Skywalker .Entre lo sucedido en El retorno del Jedi y El despertar de la fuerza existió una academia donde Luke entrenaba a toda una nueva generación de Jedis, entre quienes se encontraba Kylo Ren. En los inicios de este centro de entrenamiento el diestro Skywalker propuso a su hermana la posibilidad de que ésta se entrenara como guerrera Jedi." La primera estudiante de Skywalker iba a ser su hermana, Leia. Sin embargo ella decidió que el mejor camino para ella era servir a la galaxia, algo que no dejaba lugar para la reclusión prolongada requerida en el entrenamiento Jedi. Con Leia ocupada con su nueva familia y las políticas del senado, Luke comienza su viaje, desapareciendo así de la vista de todos. Durante su largo viaje recluta discípulos que se convierten en sus verdaderos primeros aprendices. "Como ya sabréis si habéis visto la película que aún se encuentra en cines, Leia consigue desarrollar cierto control de la Fuerza a pesar de haber rechazado las enseñanzas de su hermano en el pasado. El uso de estas habilidades es una de las mayores controversias que se ha encontrado el reparto de la película cuando ésta se ha revelado al público, pues los aficionados no se ponen de acuerdo en lo respectivo a su repentina habilidad.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Te invitamos al cine a ver 'Las dos caras de enero' Metal Gear Solid elige director para su película Entrevista a Michael B. Jordan, "Antorcha Humana"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi