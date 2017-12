/ El año 2017 fue para el bicampeón mundial de kata, Antonio Díaz, de grandes satisfacciones no solo deportivas, sino también personales. Sin duda, un período de reestructuración, y de plantear nuevas metas para 2018, de cara a lo que será la cita olímpica de Tokio 2020. "Fue un año de transición a pesar de haber competido en los Juegos Mundiales donde logré una nueva medalla. Ese bronce me dio ánimo para estructurar la proyección del año que viene", aseguró el karateca que alargó su leyenda en este tipo de competiciones, al ganar su quinto metal consecutivo. Esta participación, sumada a la de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Colombia), en la que tras dos ediciones de ausencia volvió en lo grande, al adueñarse de la medalla de oro tras vencer en la final al peruano Mariano Wong. "Los Juegos Bolivarianos me acercan a la ilusión de hacer un ciclo olímpico completo por primera vez", indicó el criollo quien finaliza el año en el cuarto lugar del ranking mundial. Díaz reconoce que el reto para próximo año se centrará en mantenerse en los primeros lugares de la clasificación. "Los dos rivales que están por encima de mí son japoneses, así que a la hora de una eventual clasificación por ranking yo pasaría al tercer lugar, dado que solo podrán ver acción un representante por país", detalló. La temporada de 2018 iniciará el mismo mes de enero, con el Open del París, que será la primera parada de la Premier League, en la que espera sumar los puntos necesarios para situarse entre los mejores del planeta en la modalidad de kata. Antonio Díaz en 2017 no solo reconsideró un posible retiro del tatami, tras la incorporación del karate al programa olímpico, sino que también contrajo nupcias en el mes de agosto con su pareja Paula Ortiz. "Este sin duda ha sido un año de gran crecimiento profesional y personal. Estoy viviendo una nueva etapa con esta persona quien me apoya en todo lo que hago y eso es muy importante. El tema de los Juegos Olímpicos fue analizado junto a los personales, porque también quiero formar una familia y la opinión de mi hoy esposa fue de total apoyo", dijo. Díaz sabe que los próximos dos años serán de grandes sacrificios y más cuando se trata de ir a la caza del cupo que lo catapulte a la cita de Tokio 2020. Para ello apostará a toda su experiencia para afrontar con gallardía cada uno de los desafíos en la Premier League con las paradas de París, Dubai y Marruecos, además de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba (Bolivia) y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (Colombia).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi