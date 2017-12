/ Zanco tini t1 es un proyecto que aún se cocina para los amantes a los móviles retro. La firma ha conseguido suficiente financiación en Kickstarter para llevar al mercado el teléfono más pequeño del mundo .(Lea también: WhatsApp podría ayudarte a encontrar tu teléfono robado )La tendencia actual en móviles inteligentes ya la conoces. Pantallas y tamaños cada vez más grandes con medias claramente por encima de las 5 pulgadas de diagonal. Tal es así que algunos analistas se atreven a pronosticar el "adiós a los smartphones" y la llegada de la era del phablet, el "palabro" inventado para definir los dispositivos a medio camino entre móviles y tablets , con tamaños de pantalla que pueden llegar hasta las 7 pulgadas.En el otro extremo tenemos propuestas como el Zanco tiny t1, un móvil ‘tonto’ que bate récords de miniatura con tan sólo 13 gramos.El terminal ofrece envío y recepción de llamadas de voz y SMSs. Tiene capacidad para almacenar 300 números de teléfono y 50 mensajes de texto . Sólo funciona con redes 2G y sólo admite tarjetas SIM en formato nano. Incluye un puerto de carga micro USB.¿Es útil? depende de quién lo utilice ya que las teclas son demasiado pequeñas y costará incluso marcar los números. No puedes acceder a Internet ni a sus servicios , no tiene componentes de audio sofisticados tampoco y con ese tamaño habrá que asegurarse de que tu voz llegue al micrófono. Eso sí, más pequeño no lo vas a encontrar en ningún lugar.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi