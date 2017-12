/ Lionel Messi es un personaje lleno de sorpresas. Todas sus jugadas tienen algo especial, pero la última realizada ante el Real Madrid es más que sensacional.Notas relacionadas Real Madrid vs. Barcelona Messi y su golazo de penal [VIDEO]El '10' del Barcelona armó el último gol del clásico español sin su zapatilla, la cual quedó abandonada en un costado del campo. A pesar de no tenerla, Lionel Messi emprendió una carrera sensacional.Notas relacionadas Leo Messi : el magistral pase de gol que desperdició PaulinhoLa 'Pulga' dejó en el camino a Marcelo. Las cámaras enfocaron precisamente que no tenía su botín derecho amarrado. Aun así siguió avanzando con la pelota hasta entrar al área del Real Madrid Lionel Messi no necesita de sus botines para crear jugadas mágicas. Ante el Real Madrid exhibió una faceta más que alucinante. Y tuvo al Santiago Bernabéu como el patio de su casa. (Video: ESPN)Luego, Lionel Messi decidió pasarle el esférico a Alexi Vidal, quien terminaría cerrando el partido con un contundente 3-0. La definición de este jugador quedó opacada por la magia del argentino, esa que no se acaba así esté sin zapatillas.Notas relacionadas Real Madrid vs. Barcelona : mira el gol de Suárez [VIDEO] Real Madrid vs. Barcelona : el gol final de Aleix Vidal Carvajal y la peor acción: mano, penal y expulsión [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi