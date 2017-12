/ Entre muchas otras cosas, 2017 será recordado como el año en el que las mujer es decidieron dejar de callarse. Tras el destape del caso Harvey Weinstein en Hollywood, quien durante décadas fue intocable, cayeron denuncias contra otros directores, productores, actores, músicos y hasta cocineros.Una de las abanderas de esta lucha fue Rose McGowan , que denunció a Weinstein y lo acusó de arruinarle la carrera tras una serie de abusos . La actriz de Scream fue pareja y hasta llegó a ser prometida de Marilyn Manson , que fue consultado por el tema."Hablando de mi ex prometida, estoy en desacuerdo con cómo lo está manejando. Estoy en desacuerdo con todo el efecto de bola de nieve que surgió de eso y que realmente podría arruinar la vida de muchas personas que no necesitan ser arruinadas ", aseguró el rockero en una entrevista con Channel 4 News del Reino Unido.Más sobre acoso sexual en Hollywood Abusos en Hollywood: un galán de los '90 reveló que le pegó a Harvey Weinstein hace 22 años Harvey Weinstein salió al cruce de Salma Hayek, quien lo denunció por acoso Salma Hayek reveló el calvario que vivió con Harvey Weinstein 1998: Manson durante su noviazgo con Rose McGown, quien encabeza el destape por abusos sexuales en Hollywood. " Creo que si tenés algo que decir, debés decírselo a la policía y no a la prensa ", agregó.También distinguió entre denuncias serias y otras que no lo son tanto. "Cuando alguien empieza a quejarse sobre algo que sucedió y que parece no ser tan serio como una agresión sexual, creo que es insultante para las personas que han sido agredidas sexualmente. Me molesta que alguien diga: ‘Alguien me dio un regalo inapropiado’. Eso no es lo mismo que ser lastimado ".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi