El 4 de febrero de 1985 el Papa Juan Pablo II llegó a Piura , una ciudad que entonces no se recuperaba de los estragos de El Fenómeno El Niño de 1983. En aquella ocasión, el Papa Peregrino dijo en su mensaje que los piuranos debían aprender a levantarse y seguir siendo solidarios en medio del desastre.Miles de personas se congregaron ese día en el distrito de Castilla, donde se acondicionó un campo para recibir al Sumo Pontífice . "Mi visita quiere ser ante todo un signo de solidaridad y aliento, a no dejaros abatir en la desgracia, sino a sacar de ella razones de esperanza, de mutuo apoyo y voluntad de reconstruir lo perdido", dijo.En medio de un ambiente de mucha esperanza, añadió: "Pido a Dios que las aguas que produjeron destrucción y muerte hayan servido para fecundar vuestros campos, y que os alegre la esperanza de más abundantes cosechas para continuar vuestra vida".Mas tarde, el Papa reconoció a Piura como "la puerta de la fe" para todo el Perú, y confirió a la Señora de las Mercedes de Paita los títulos de "Reina de la Fe" y "Estrella de la Evangelización"."Vengo en peregrinación de fe a las fuentes de la gesta evangelizadora en el Perú, ya que de estas tierras, bajo la protección del Arcángel San Miguel, partieron los pioneros del anuncio de Jesucristo, de su Buena Nueva y de su Iglesia, hacia el vasto territorio del antiguo Imperio Inca", dijo.-El Papa en Trujillo-El próximo 20 de enero el Papa Francisco visitará Trujillo, que fue elegido como epicentro de la destrucción causada por el Niño costero este año. Unos 30 mil fieles de Piura viajarán hasta esa ciudad para encontrase con el Sumo Pontífice.Mientras tanto, en Piura este domingo 24 de diciembre, Nochebuena, el monseñor José Antonio Eguren Anselmi, Arzobispo Metropolitano de Piura , presidirá a las 11:00 a.m., en la Basílica Catedral Piura , la colocación de una reliquia de primer grado de sangre del Papa San Juan Pablo II. Esta ha llegado a Piura proveniente de Polonia gracias a las gestiones que realizó con el Cardenal Stanislaw Dziwisz, Arzobispo Emérito de Cracovia y antiguo secretario personal del Papa Santo.Esta reliquia será colocada en el altar mayor de la iglesia catedral para la veneración de todos los fieles. Fuentes del Arzobispado de Piura dijeron que contiene una muestra de sangre del fallecido Papa Juan Pablo II, y que ha sido acondicionada en un relicario especial.