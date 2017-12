/ Aunque el running es un deporte que requiere de poco equipamiento comparado con otros como el ciclismo, nunca se tiene suficiente ropa y accesorios para correr, así que siempre son una buena opción de regalo para un corredor.¿Tienes un [email protected] a quien quieres hacerle un regalo? Asegurarte en primer lugar de comprar sólo artículos especializados para correr y que sea de calidad. A continuación, te daremos algunas opciones de regalos para corredores:1.- Reloj. Si quieres hacer un buen regalo el reloj es un obsequio de lujo. Modelos que recomiendo: Garmin, Polar, Timex. Puedes leer también: relojes para entrenamientos más inteligentes2.- Gorras. Siempre que sean para correr. No se te ocurra una gorrita de béisbol, ni de esas que sacan las marcas deportivas que son para vestir.3.- Ropa. Observa si usa franelillas, franelas con manguitas, largas o cortas y pregunta la talla. No compres franelas ni shorts de algodón ni lycra. Te damos algunos consejos para seleccionarlas tomando en cuenta el tipo de cuerpo .3.- Medias . Sólo si son especiales corredores ya que protegen de los males típicos que pueden padecer los corredores en los pies . Regala entre 3-4 pares.4.- Chaqueta o corta viento . A los corredores les encantan bien sea para usarlas antes o después de correr (en especial aquellos que viven en zonas con 4 estaciones). Asegúrate de que sea su talla, ni muy ancha ni muy pegada.5.- Lentes. Excelente regalo. Hay muchas marcas de lentes para correr, selecciona una de buena calidad.6.- Zapatos. Excepto que te sepas el modelo y medidas exactas, no te metas en este lío. Ahora bien, es un maravilloso regalo para una corredora, no importa si tenemos 5 pares. Siempre necesitamos unos nuevos. Chequea marca, modelo, número y ancho. Lee estos 6 tips que debes tener en cuenta para elegir calzado deportivo7.- Cinturón de hidratación . Si no tiene uno ya, es un excelente regalo que agradecerá (especialmente si entrena para distancias como el maratón o medio maratón).8.- Ipod o suscripción a Streaming de Música . Si no lo tiene, le caerá estupendo pues no hay nada que motive más en un entrenamiento que la música .9.- Bolsos, morrales y bolsas .Aunque no parezca, son un excelente obsequio pues son muy útiles y a todos los [email protected] les gustan, pues los usan para llevar los zapatos y ropa en competencias y entrenamientos.10. -Libros y revistas. Algunos que podemos recomendarte son "Correr o Morir" (Kilian Jornet); "Chi Running" (Danny Dreyer); ¿Dónde está el límite? (Josef Ajram); "Nacidos para correr" (Christopher MacDougall). Conoce otras recomendaciones en nuestra lista de los Libros que todo corredor debe leer . Otra excelente opción de regalo es nuestro diario de entrenamiento o el libro de Consejos Diarios para Correr .En todos los casos, te recomendamos siempre guardar el recibo o ticket de compra para que pueda cambiar la prenda en caso que no sea la talla o modelo adecuado.Si quieres leer más opciones de regalos, revisa nuestro artículo accesorios útiles para corredores | Soy MaratonistaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi